Ya debe haber variante delta, es casi imposible que no haya llegado: secretario de Salud de Bogotá

Este domingo, el Ministerio de informó 19.423 casos nuevos de coronavirus lo que sitúa el indicador, por primera vez en un mes, por debajo de los 20.000 contagios . El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, habló en Mañanas BLU sobre el descenso de contagios y muertes por COVID-19 en la capital del país, así como de la posibilidad de que ya circule la variante delta en la ciudad.

"No quiero ser alarmista ni irresponsable, pero es casi imposible que un país con cielos abiertos, con todas sus fronteras abiertas, rodeado de países con conexiones aéreas y terrestres con países que tienen la variable delta, no la tenga. Sí debe haber variable delta en Colombia , pero lo que no ha pasado es que sea la variable dominante", sostuvo.

De acuerdo con el funcionario, la posibilidad de circulación de nuevas variantes pueden influir en un descenso menos rápido de los contagios de COVID-19 en las próximas semanas.

"El descenso será consistente. Todos los teóricos debemos tener humildad ante la realidad que el virus nos pone de presente. las mediciones se tienen que hacer todos los días y las medidas de cuidado no se pueden descuidar. En la ciudad de Bogotá, con los datos con que contamos, en las próximas semanas seguirá un descenso más lento que en los picos anteriores, porque no ha bajado de manera dramática como el segundo, impulsado tal vez por nuevas cepas del virus que pueden estar", agregó.

Según Gómez, el Distrito orienta todas sus acciones a la consecución de nuevas dosis de Pfizer para garantizar la aplicación de segunda dosis en los esquemas que hacen falta.

"Esperamos ponernos al día en el trascurso de esta semana con la llegada de más vacunas Pfizer ", dijo Gómez.

"Iniciar un esquema con Pfizer en Colombia es una mala idea, porque posiblemente nos veremos en aprietos para completar la segunda dosis", complementó.

