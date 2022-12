“Yo no sé si me atracó Batman o Spiderman”: director de Red+ Noticias, víctima de ladrones en Bogotá

Nadie se escapa de la inseguridad en Bogotá y de eso puede dar fe el director del Red + Noticias, Giovanni Celis, quien luego de llegar de viaje se dio cuenta que fue víctima de robo . Los delincuentes llegaron a su apartamento ubicado en el norte de la capital y se llevaron computadores, ropa y hasta una pared que guardaba una caja fuerte. El comunicador contó en Mañanas Blu cómo encontró su vivienda

“Me fui el viernes después de la emisión del mediodía me fui con mi señora a pasar el fin de semana a Villavicencio, me regresé ayer en la mañana y cuando llegué a la casa la puerta de seguridad estaba asegurada por dentro. Llamo a un cerrajero, taladra la puerta, la abre, me doy cuenta que el balcón está abierto, que el vidrio de seguridad del balcón no está; se llevaron media pared y la caja de seguridad. Estaba todo patas arriba. Llamé a la policía y una patrullera muy valiente entró y miró. ”

Celis mencionó que no encuentra explicación para este robo, pues su apartamento está ubicado en un piso 11. Los ladrones quitaron vidrios de seguridad y no dejaron huellas ya que usaron guantes para acceder a la vivienda.

“Toda mi ropa en el piso, artículos personales en el piso, mi declaración de renta tirada en la ducha, el cuarto de mis niños revolcado. Y dos calzoncillos tirados en la puerta, encontré medias que no son mías. ¿Cómo carajos se metieron?... Los de la Sijín, cuando se fueron, me dijeron: No hay huellas, utilizaron guantes de carnaza. Solo huellas de unos zapatos. No sé si me atacó spiderman o superman, pero es muy raro”, señaló.

Lo más impresionante del caso es que los delincuentes dejaron dos calzoncillos en pleno apartamento, Celis contó lo absurdo del caso y destacó la acción de las autoridades quienes hicieron presencia inmediata al conocer el caso.

“Yo creo que es un robo porque, de mis cosas personales, mis pasaportes y los de mi señora y mis niños están. No están eso sí la cámara, grabadoras y mi computador personal. Todo está en el piso. Me destrozaron el apartamento….Toca que la Sijín y la Fiscalía, que tienen el caso, investiguen. Ya están haciendo su trabajo. Las cámaras de seguridad, bien gracias. Los celadores no tenían ni idea, la administradora tampoco. Si se meten acá, se meten a cualquier parte. Los dos calzoncillos son de los ladrones, yo no uso esos calzoncillos”, enfatizó.

Finalmente, Celis indicó que, al parecer, robaron dos apartamentos más, entre esos el de unos franceses. El director del noticiero Red + señaló que está a la espera de los resultados por parte de las autoridades para determinar los responsables del robo.