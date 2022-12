Zidane cree que la paciencia será clave para remontar ante Wolfsburgo

"El equipo se verá mañana, pero Casemiro lo que nos da es, sobre todo, equilibrio. Es un jugador que está haciendo cosas que defensivamente sabemos la importancia que tienen. Cuando estamos en ataque y tenemos el balón es muy importante saber lo que va a pasar después y él piensa mucho en esas cosas", dijo en rueda de prensa.



Zidane señaló el camino para la remontada madridista por encima de la pasión, la garra y el esfuerzo, para levantar los dos goles de desventaja.



"Hay mucho mensaje de calentamiento pero es todo lo contrario lo que tenemos que hacer nosotros. Es un partido importante y lo sabemos todos, pero para jugarlo hay que tener mucha cabeza porque sabemos que, pase lo que pase, no vamos a ganar en quince minutos. Metamos o nos metan gol puede pasar de todo en el fútbol. Tenemos que estar concentrados desde el minuto uno hasta lo que haya de partido", manifestó.



El mensaje de Zidane fue fútbol y paciencia por encima de todo. "Sabemos que con la portería a cero tendremos más oportunidades de pasar. Estamos 2-0 abajo pero lo que tenemos que hacer sobre todo es jugar al fútbol".



"Ellos van a entrar fuerte, van a hacer un partido intenso porque saben lo que se juegan, pero nosotros vamos a meter la misma intensidad y va a decidir el balón. Tenemos que jugar bien al fútbol, además de pelar y correr. Jugar al fútbol es lo más importante".



El técnico francés admitió que nota "presión" pero no más que en otros encuentros y aseguró que no está preocupado: "No tengo nada de preocupación porque estamos concentrados. Cuando veo a los jugadores tan concentrados me quita presión".



Zidane nunca habla de los colegiados y no respondió a las alusiones que llegan desde el Wolfsburgo, aunque hizo una referencia indirecta al partido de ida, cuando no pitaron un penalti sobre Gareth Bale y sí uno dudoso de Casemiro. "No me voy a meter con el árbitro, no lo hice en la ida no lo voy a hacer ahora. Va a hacer su partido, intentará hacerlo bien".



Y recordó el ADN del Real Madrid para este tipo de partidos. "No es cuestión de jugadores, es el club el que siempre ha sido así. Ha hecho remontadas extraordinarias en partidos importantes en el Bernabéu. Mañana es uno más. Quizá el más importante de esta temporada, pero es un partido de fútbol. Estamos listos".



Por eso no lanzará muchos mensajes a sus futbolistas en las horas previas a la cita. "No creo que haya mucho que decirles. Tenemos tiempo para estar juntos hasta el partido, pero no hablando demasiado, porque saben perfectamente lo que tenemos delante, el partido que afrontamos y qué tienen que hacer. Lo que más me preocupa es ver las caras de mis jugadores y verles tan metidos me quita presión".



"Tenemos que marcar pero hay noventa minutos o más para remontar, no en cinco minutos. El mensaje es paciencia porque en el fútbol pasa de todo y lo hemos visto en la liga, estábamos a trece puntos y hoy a cuatro. Es lo bonito del fútbol", agregó.



En su mensaje a la afición, Zidane pidió a los seguidores que apoyen "del minuto uno al final" y que sean pacientes. "Saben que los jugadores pueden cambiar muchas cosas porque es un club especial. Daremos todo para que todos estemos orgullosos".



Por su cabeza no pasa una eliminación, e incluso se ve a Zizou más motivado al encarar un encuentro con marcador en contra. "Todos queremos vivir días como este, si hubiéramos ganado habría sido mejor pero la dificultad lo hace más difícil y emocionante. Nos gustan estos retos complicados. Es mucho más bonito ganar así".



"El Real Madrid nunca está preparado para no pasar, está siempre listo para seguir y hacer más porque es el club con más Copas de Europa y es por algo. La historia del club es muy grande. No estoy preocupado porque la mejor manera de empezar un partido así es estar tranquilo, pensando lo que vamos a hacer con fútbol. Soy siempre positivo, he conseguido algo jugando con esta filosofía", sentenció.