Actor y líder de 'Black lives matters' es agredido por la Policía en Cartagena en confusos hechos

En un video quedó registrado el momento en que el actor estadounidense y activista del movimiento Black Lives Matter (Las vidas de los negros importan), Kendrick Sampson, fue golpeado en su rostro durante un procedimiento policial este martes en el centro histórico de la ciudad de Cartagena .

En las imágenes, que fueron compartidas inicialmente por la también actriz Natalia Reyes en sus redes sociales, se observa como un uniformado de la Policía golpea en el rostro al actor afroamericano

Brutalidad policial, este es mi amigo Kendrick Sampson, un actor y dedicado activista del movimiento Blike Kive Matter en Estados Unidos. Hoy le pasa esto en Cartagena y me duele todo, no solo porque sea él y sea mi amigo, sino porque es el día a día de muchos, porque nos hemos acostumbrado a esto y no está bien, no es normal. La Policía tiene derecho de pedir papeles a quien quiera, golpear, manosear (como empezó antes de que empezaran a grabar) y apuntar a una persona que no está cometiendo ningún delito. denunció la actriz en su cuenta de Instagram.

Reyes también señaló que los uniformados se negaban a devolverle la identificación al actor y, además, lo sancionaron con un comparendo por desacato.

Este no es un llamado al odio y la división sino realmente a repensar y reestructurar el uso de la fuerza. puntualizó.

El actor de 32 años, quien ha participado en series como 'Crónicas Vampíricas', 'How to Get Away with Murder' y 'Flash', escribió en sus redes sociales que esta era la sexta vez que lo retenían en cinco días en Cartagena .

Esto pasa con colombianos negros muy a menudo, me dicen que detenerse es una política, es obligatorio, pero lo que no es que es ellos buscaran en mi ropa interior de manera agresiva, golpearon mis brazos cinco veces, me dieron un puño en la mandíbula y me apuntaron con la pistola. relató el activista que lideró varias jornadas de protesta en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd, precisamente en un operativo policial.

Sampson escribió también que fue esposado y conducido de esta forma por la calle, y que en ningún momento puso resistencia.

Policía de Cartagena responde

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Henry Sanabria, señaló que, durante este procedimiento, fue necesario el uso de la "fuerza legítima" cuando el actor se opuso a la orden de registro.

En la tarde del 15 de diciembre se presentó un procedimiento de policía donde fue necesario usar la fuerza legítima por parte de la Policía Metropolitana de Cartagena cuando un ciudadano de nacionalidad norteamericana se opuso a la orden de registro personal (...) esta persona intentó sacar un elemento del bolso, por lo tanto el policía tuvo que reducirlo usando la fuerza. explicó el oficial.

El general Sanabria además puntualizó que al actor y activista le fue aplicado un comparendo por irrespeto a la autoridad y por desacato a una orden de policía.

En un comunicado, la Policía de Cartagena también precisó que el hecho "fue puesto en conocimiento de las autoridades federales de los EE.UU, con sede en Cartagena. También ante Migración Colombia, quienes analizan posibles sanciones al extranjero".