Alcaldía de Malambo se desmarca del escándalo de concejales que se fueron de paseo a San Andrés

La ciudadanía cuestionó el viaje que realizaron doce concejales de Malambo a la isla de San Andrés, no solo por el momento crítico que atraviesa la población por cuenta de la pandemia, también, por los gastos que esto implica.

La comunidad pidió investigar si el viaje se realizó con dineros públicos, a lo que el secretario de Hacienda Municipal, Jair Barceló, respondió tajantemente que: “La Administración de Malambo , en cabeza del alcalde Rumenigge Monsalve, no ha girado recursos para viáticos ni para capacitaciones de los concejales del municipio”.

"Nosotros no hemos girado dineros ni hemos pagado capacitaciones. A la alcaldía no le corresponde hacer ese tipo de gastos, no tiene ningún rubro ni presupuesto para concejales en sus viáticos ni capacitaciones", reiteró el funcionario.

El viaje, que se prolongó por varios días, fue el pasado miércoles con el argumento de asistir a un seminario de la Federación Nacional de Concejales. Sin embargo, en redes sociales subieron fotos en la playa y de paseo por la isla.

Para la comunidad, se trató de una actitud reprochable, ya que Malambo atraviesa uno de los peores momentos en materia de salud pública a causa de la pandemia.

También fue interpretado como una manera de saltarse el toque de queda y el cierre de playas que rige en Atlántico para frenar la velocidad de contagio.