“Amor, no es lo que estás pensando: Usain Bolt": editorial de Ley del Montes

¿Puede Usain Bolt disfrutar de los placeres de la vida después de haber ganado tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro? ¿Tiene derecho el ganador de nueve medallas de oro en los últimos tres juegos olímpicos a echarse una canita al aire, después de tanto sacrificio? ¿Puede Bolt, como cualquier mortal –que lo es aunque no parezca- irse de farra y vivir una noche loca?

Pues todo parece indicar que no. Al Rey de Río le están lloviendo rayos y centellas por cuenta de que las redes sociales están inundadas de fotos suyas con distintas mujeres, en situaciones embarazosas. El problema para Bolt es que ninguna de esas deslumbrantes mujeres es su novia, la bellísima Kasi Bennet, cuya hermosura –de ser ello posible- le podría garantizar por lo menos un par de medallas de oro.

Pero Bolt no sólo tendrá que darle explicaciones a su novia, sino también a las autoridades, pues una de sus acompañantes estuvo involucrada en el pasado con uno de los jefes narcotraficantes de la favela más peligrosa de Río, quien fue dado de baja por las autoridades.

De manera que Bolt tendrá que hacer uso de la velocidad que lo caracteriza para para desaparecer como un relámpago de la vida la atractiva brasileña, quien muestra orgullosa su trofeo: las fotos en las que aparece en la cama con el astro del atletismo mundial.

En Jamaica, mientras tanto, su novia lo aguarda –aunque no con los brazos abiertos- para que explique no sólo las fotos con la bella chica de Ipanema, con quien compartió en la Villa Olímpica, sino otras imágenes que lo muestran entrando -también muy bien acompañado- de otras dos beldades a un exclusivo hotel de Río.

Usain Bolt, como ha quedado registrado en las fotos y los videos que circulan en las redes sociales, supo sacar provecho de su paso por Río de Janeiro. Aunque se trató de relaciones fugaces –no podía ser de otra manera, siendo el hombre más rápido del mundo- no le resultará fácil convencer a su novia de que fueron simples aventuras de verano.

De lo que no quedan dudas es que después de ver las fotos y los videos, la única frase que no podrá emplear el mítico Usain Bolt con su novia es: “Amor, no es lo que estás pensando”.