“He sido lapidado, culpado, discriminado y desprestigiado”: Nicolás Petro en Asamblea del Atlántico

Antes de las 9:00 de la mañana de este martes llegó Nicolás Petro a la Asamblea del Atlántico para participar en su condición de diputado y primer vicepresidente de la duma departamental en la sesión ordinaria programada para este martes. Con ayuda de su equipo de seguridad ingresó por una puerta privada, mientras los medios aguardaban en la entrada principal.

En medio de la sesión, Nicolás Petro habló sobre las acusaciones que existen en su contra y dijo que comprobara su inocencia ante los entes correspondientes. Además, afirmó que no ha recibido dinero de narcotraficantes ni de la corrupción, quienes, según el diputado, "buscan lapidar su carrera política".

"En los últimos días he vivido un linchamiento social sin precedentes. He sido lapidado, culpado, discriminado y desprestigiado. A la opinión pública, a mis electores, al pueblo atlanticense, quiero expresarles que las acusaciones lanzadas no son ciertas. Tampoco es cierto que tenga como propiedad un pent-house de miles de millones de pesos, tampoco es cierto que pague cifras elevadas de arriendo o que haya desaparecido y abandonado el país como han dicho. Nunca he estado desaparecido, he estado en mi lugar de residencia. Mis extractos bancarios están debidamente justificados por pagos de nóminas y cesantías", afirmó Nicolás Petro.

El diputado también le pidió a la Fiscalía General de la Nación y a la UNP garantizar y reforzar la seguridad de su expareja sentimental Daysuris Vásquez.

"Solicito a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección reforzar la seguridad de mi expareja Daysuris Vásquez y que las denuncias que hace en sus redes sociales se hagan con nombre propio. No puede quedar un manto de duda sobre la intimidación y las amenazas", expresó.

A la sesión el diputado asistió al recinto en compañía de sus dos abogados, quienes señalaron a los medios lo siguiente:

" Nicolás Petro va a demostrar la legalidad de sus actuaciones y empezará por probar que no tiene propiedades y que cada uno de sus ingresos y gastos están debidamente justificados".

El abogado Juan Trujillo sostuvo que el diputado Petro "no ha sido ni siquiera llamado a declarar ni ha sido objeto de ningún requerimiento", pero están recopilando pruebas para hacerlas llegar a las respectivas investigaciones. Además, calificó los señalamientos contra el hijo del presidente como "una persecución política".

