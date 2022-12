Armada Nacional busca a un buzo desaparecido en el río Magdalena

Con el fin de reflotar una barcaza que estaba hundida hace 25 días entre la boya número uno y número tres del canal de navegación del río Magdalena, Ramón Emilio Caro Cuero, de 55 años, sargento mayor de la reserva activa de la Armada Nacional y perteneciente a la empresa ‘Buzco Ingeniería’, se encontraba adelantando maniobras de buceo cuando desapareció.

Publicidad

Según el personal de buzos que adelanta la búsqueda, el hombre habría estado aproximadamente 15 minutos bajo el agua y al no recibir ninguna señal o estímulo de la línea de vida a la que estaba sujetado, ‘la jalaron’ y se dieron cuenta de que ya no estaba, tras este hecho, inmediatamente se sumergió otro buzo para buscarlo sin encontrarlo.



Lea también: Buzos rescatados en el Pacífico se reencuentran con sus familias



Por su parte, el supervisor de buceo dio aviso a la torre de control de tráfico marítimo y según el capitán de corbeta, Manuel Higuera, comandante de la Estación de Guardacostas de Barranquilla, el equipo inició la búsqueda del buzo en todo el perímetro desde el día sábado y hasta el pasado domingo no se habían obtenido resultados.





BLU BARRANQUILLA 100.1FM



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.



⁠⁠⁠⁠