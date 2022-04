Así secuestran y extorsionan a empresarios y trabajadores en Barranquilla

No conformes con la extorsión a los pequeños comerciantes en Barranquilla y su área metropolitana, los delincuentes ahora también engañan a las empresas y a sus trabajadores haciéndose pasar por clientes que requieren ciertos servicios para luego sacarles jugosas sumas de dinero.

Desde las mismas cárceles del país, los extorsionistas llaman como cualquier ciudadano del común a las distintas compañías y solicitan servicios de salud, transporte, mantenimiento de aires acondicionados, decoración de fiestas u otros que estas puedan ofrecerle a domicilio.

Una vez acordado el trabajo, los empresarios o sus empleados se desplazan al lugar pactado, pero este resulta ser cualquier trocha o zona enmontada. Estando allí los llaman por teléfono y les informan que están secuestrados, que a la distancia hay francotiradores observándoles y que deben quedarse en ese sitio, sin bajarse del vehículo, hasta que su familia pague una millonaria suma por su rescate.

Esto le sucedió a un arquitecto de Barranquilla, al que contactaron para construir unas supuestas casas en Malambo. Su esposa, Andrea Pinto, narró a BLU Radio cómo la extorsionaron durante seis horas, mientras él y un trabajador esperaban a solas en una trocha.

"Me llamaron y me dijeron: somos del Bloque Norte del ELN. Su esposo se metió por una trocha donde no debía, nos interrumpió una reunión de la organización, así que vamos a tenerlo secuestrado", contó Andrea.

"Me dio toda la información de nosotros, nuestras cédulas, cuántos hijos teníamos, la edad de los niños y cómo se llaman... Luego me pidió 25 millones de pesos y empezó toda una tortura psicológica diciéndome que si no le doy la plata, iban a matar a mi esposo y yo lo iba a encontrar con tres tiros en la cabeza", añadió.

De esta manera, en lo que va del año varias personas han sido víctimas de esta modalidad de extorsión en Barranquilla y siete de ellas, por temor a denunciar, han optado por pagar millonarias sumas para salvar la vida de sus seres queridos.

En el caso del arquitecto y su compañero, ambos lograron ser rescatados por el Gaula de la Policía, que dio con su paradero ante la denuncia de sus familiares.

El Gaula afirma que en estos casos, más que un secuestro, las personas son víctimas de una presión psicológica que ejercen los delincuentes por teléfono para hacer que sus víctimas permanecieran en sitios alejados mientras sus familias pagaban la extorsión.

Para evitar estos casos, las autoridades aconsejan desconfiar de llamadas y mensajes de números no registrados o desconocidos, no responder preguntas sobre la vida personal ni creer en aquellas promesas o incentivos que ofrecen vía telefónica "sin tener que hacer nada a cambio".

Además, está disponible la línea de emergencia 165, donde pueden denunciar de manera inmediata al Gaula para enfrentar este delito.

Así son las extorsiones: