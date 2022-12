Ausentismo de gobernadores y alcaldes de la Costa: editorial Ley del Montes

La Comisión VI de la Cámara de Representantes, encabezada por la doctora Martha Villalba, citó a un debate de control político a quienes deben responder por la crisis que atraviesa la Región Caribe, por cuenta del mal servicio que presta Electricaribe.

A la sesión formal –celebrada ayer en la Gobernación del Atlántico- asistieron todos los funcionarios citados, entre ellos el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, quien no sólo tomó atenta nota de todo lo que se dijo en la sesión, sino que durante su intervención afirmó de manera categórica que “el Caribe no aguanta más incumplimientos por parte de Electricaribe”.

Es decir, el Ministro se sumó a las voces de siete millones de costeños a quienes se nos colmó la paciencia con el maltrato que brinda la entidad encargada de prestar el servicio de energía eléctrica en todos los departamentos de la Región Caribe.

También fueron citados y asistieron, el director ejecutivo de la CREG, Jorge Pinto Nolla; el Superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, entre otros, quienes expresaron su inconformidad con la grave situación que padece la Región Caribe, que no solo afecta su competitividad, sino la vida de sus habitantes, pues ya se han presentado casos de muertes por la falta del fluido eléctrico en clínicas y hospitales.

Pero a pesar de la grave situación -y del riesgo que se corre de que la crisis pueda degenerar en la alteración del orden público en varios municipios y departamentos de la Región- el único de los gobernadores que estuvo presente en la sesión de la Comisión VI de la Cámara de Representantes fue Eduardo Verano, del Atlántico, quien con cifras en la mano mostró la crisis causada por Electricaribe.

Por increíble que parezca, ningún otro gobernador de la Región estuvo presente en la sesión formal de la Comisión VI de la Cámara de Representantes. Ni uno solo. Dos de ellos –Cesar y Magdalena- enviaron delegados. A los otros el asunto les pareció insignificante, pues ni siquiera se tomaron la molestia de enviar representantes. Y todos recibieron invitación con un mes de anticipación.

Igual sucedió con los alcaldes de las ciudades capitales de la Región Caribe. Con ellos el asunto fue peor, pues ninguno se hizo presente en tan importante sesión y tampoco enviaron delegados.

Tanta indolencia y desidia no se compadece con situación que viven los habitantes de la Región Caribe, que son los mismos que los eligieron para que defendieran sus intereses. Por ello resulta inaceptable semejante desplante con los representantes de la Comisión VI, quienes sesionaron en Barranquilla para conocer de primera mano el tamaño de la crisis.

Al parecer, gobernadores y alcaldes tenían asuntos más importantes que atender y otras ocupaciones mucho más reconfortantes, entre ellas preparar sus maletas para venir hoy a Barranquilla a ver el partido de la Selección Colombia contra Venezuela. Que lo disfruten.