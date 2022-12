Bancada liberal dice que si hay cortes de energía, no votarán Reforma Tributaria

Para los congresistas que forman parte de las comisiones terceras del Senado y Cámara, consideran que le ha quedado grande al Gobierno Nacional la toma de una decisión para evitar el apagón.

Según el representante a la Cámara, Mauricio Gómez Amín, pese a que el Gobierno de Santos insiste en que no habrá un apagón en la región, esto no da seguridad sobre el tema pues aún no hay un acto administrativo concreto para evitarlo.

"Lo que sí tenemos claro los parlamentarios de la región Caribe, particularmente los congresistas de Cámara, es que no votaremos la Reforma Tributaria si el Gobierno no soluciona el problema de Electriciarbe y eso no da espera, eso hay que solucionarlo entre hoy y mañana", señala Gómez.

Advierte que si XM no recibe 27 mil milones de pesos de Unión Fenosa, entre hoy y mañana, sí habrá racionamiento para la Costa.