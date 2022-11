Barranquilleros estarían pagándole, por error, a empresa en Medellín con el mismo nombre de Air-e

Un error de digitalización, a través de un aplicativo móvil financiero, le ha costado a cerca de 60 usuarios en Barranquilla tener que volver a sacar plata de sus bolsillos para pagar la factura de energía eléctrica que creyeron haber cancelado, pues por una confusión de nombres al momento de registrar la empresa a la que harán el pago; el dinero ha ido dirigido a otra entidad, con el mismo nombre, con sede en Medellín , pero que nada tiene que ver con el suministro del servicio de energía eléctrica.

La confusión radica en que, por el aplicativo móvil de una entidad financiera, al momento de registrar el pago de servicios públicos, una de las opciones que brinda la plataforma es Aires y Aires SAS; una empresa dedicada a la refrigeración y venta de aires acondicionados, lo que hace creer a los usuarios que estarían cancelando su factura a la empresa Air-e.

Tal es el caso de la periodista barranquillera Giselle Barceló, quien aseguró que equivocadamente pagó un recibo de $1.680.000 el pasado mes de agosto, cuyo valor no ha sido rembolsado por la entidad en mención, pese a que Barceló presentó un derecho de petición tras presunta una presunta negligencia.

"Como tienen el mismo nombre, equivocadamente acepté la transacción pensando que había hecho el pago de mi factura a la empresa Air-e. Ocho días después, veo que funcionarios de la entidad se acercaron a mi casa para cortar el servicio porque no había pagado, sin embargo; aún sin saber que nunca realicé el pago como correspondía, les mostré el pago por la plataforma y se fueron", contó Barceló.

Unos días después, Barceló volvió a recibir a miembros de la entidad para suspender el suministro del servicio. Pese a que la periodista volvió a enfatizar en que ya había hecho el pago, esta vez sí se percató de que el dinero lo direccionó a la empresa Aires y Aires SAS de Medellín y no a Air-e.

"Inmediatamente me comuniqué con la empresa Air-e pero, lógico, ellos me responden que el pago no se hizo efectivo con ellos, por lo que me tocó volver a pagar el $1.680.000 para evitar que me cortaran el servicio. Yo me pongo a pensar en esas familias que no tienen cómo pagar nuevamente el recibo y es preocupante".

Claudia Gómez, directora comercial de la empresa Air-e en Atlántico, señaló que hasta el equipo jurídico se vio obligado a intervenir a través de un proceso de diagnóstico de los usuarios afectados, ya que la totalidad de los recibos superaría, incluso, los $30 millones de pesos.

"Nuestra idea inicial es identificarlos en su totalidad a través de un proceso de diagnóstico que permita identificar a los usuarios afectados, para luego comunicarnos con ellos y generar una vía de atención que permita la devolución de los dineros", dijo Gómez.

Desde Air-e en el Atlántico, al conocerse la situación que denunciaron algunos usuarios, inmediatamente se comunicaron con la empresa Aires y Aires SAS, con sede en Medellín, para dar solución al problema que hoy afecta a 60 barranquilleros, quienes aún esperan con ilusión que les sea devuelto su dinero.

