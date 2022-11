¿Debe salir el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín?: Concejales tienen posiciones diferentes

Opiniones divididas se tienen en el Concejo de Medellín al revivirse la discusión alrededor de si es pertinente sacar la operación del aeropuerto Olaya Herrera de la ciudad, como lo ha solicitado el alcalde alcalde Daniel Quintero, luego del accidente de la aeronave donde fallecieron 8 personas en el barrio Belén Rosales.

La polémica sigue en el Concejo de Medellín, tras conocerse que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, presentará nuevamente el proyecto para un cambio de naturaleza jurídica del Establecimiento Público Aeropuerto Enrique Olaya Herrera, que no fue aceptada por la plenaria en el pasado, y que en el fondo lo que busca el mandatario local es que la terminal aérea deje de operar en la capital antioqueña y se construya un parque y complejos habitacionales.

Los comentarios dentro del recinto municipal no se hicieron esperar, sobre todo, porque el alcalde Quintero lo anunció tras la desafortunada tragedia que recientemente sucedió cuando una avioneta, que salió del Olaya Herrera, cayera en una casa dejando un saldo de 8 personas muertas.

El primero de los concejales que se pronunció al respecto fue Daniel Duque, del Partido Verde, quien aunque afirmó que está de acuerdo, también cree que el momento que eligió el alcalde para anunciarlo no fue el mejor.

“La discusión sobre trasladar el aeropuerto Enrique Olaya Herrera o no, es muy importante para la ciudad y yo siempre, desde antes de ser concejal, he estado de acuerdo. Yo he dicho que lo que necesitamos es hacer la segunda pista del aeropuerto José María Córdova”, afirmó

Por otro lado, el también concejal de la ciudad, Luis Bernardo Vélez, aseguró que no es posible que se presente un proyecto de acuerdo de una forma para después cambiar su razón en el camino.

“Uno no puede presentar un proyecto de acuerdo y después modificarlo sin estar contemplado. Digamos, inclusive, en la exposición de motivo y articulado, o sea, es totalmente una aberración jurídica, una inconsistencia y una situación digamos muy anómala.” dijo Luis Bernardo.

Además, Sebastián López, concejal del Centro Democrático, señaló que el alcalde Quintero siempre ha querido "engañar" con esta propuesta a todos los ciudadanos.

“Lo primero que hay que dejar claro es que el alcalde está diciendo mentiras, ¿en qué sentido?, que no hay ningún proyecto de acuerdo, no hay absolutamente nada que hable del traslado del aeropuerto. El alcalde está desesperado”. aseveró el concejal López.

Sin embargo el presidente del Concejo de Medellín, Lucas Cañas, afirmó que aunque el anuncio del alcalde se dio en situaciones muy dolorosas, el traslado de operaciones del Olaya es algo que se debe dar.

“Es triste que sea una tragedia la que nos lleve a tocar otra vez este tema y no sea la sensatez y la inteligencia por Medellín, que es 100% inconveniente tener el aeropuerto Olaya Herrera dentro de la ciudad”, agregó.

Puntualizó que el debate se tiene que dar, sea con esta administración o con la que sigue, ya que, según él, es un tema que le debe interesar a todos los dirigentes de la ciudad para el futuro de la misma, ya que así se evitarían más accidentes aéreos dentro de Medellín.

