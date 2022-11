Pido a comunidades que no abusen en protesta, porque Hidroituango es un proyecto en riesgo: Quintero

Ante la protesta que están haciendo los ciudadanos de Ituango y Toledo, que no permiten el ingreso de los trabajadores al proyecto Hidroituango en el norte de Antioquia, el alcalde de Medellín y presidente de la junta de EPM ha solicitado un diálogo.

Le pidió al propio gerente general de empresas públicas de Medellín, Jorge Andrés Carrillo, que se dirija a la zona y busque una solución inmediata, debido a que no se puede poner en riesgo la seguridad del megaproyecto.

“Yo no permitiría ese bloqueo porque se trata de un proyecto en riesgo, ahora, le he pedido al gerente siéntese ya mismo con esa comunidad, hable con ellos y resuelva el problema lo más rápido posible, pero también le pido a la comunidad que no abuse, porque entiendo que digan que es el momento para salir con la situación del país, lo entiendo, pero si algo llega a fallar ahí porque un ingeniero no alcanzó a llegar, porque no vio que una variable había que apagarla o hacerle verificación, entonces nos volvemos responsables todos”, aseguró.

Las comunidades, entre ellos comerciantes y campesinos, no permiten el ingreso de los trabajadores de la obra a la casa de máquinas en el cambio de turno.

Según Weimar Osorio, uno de los promotores de esa protesta, son ocho puntos que no se han cumplido a pesar de que se hizo un compromiso en agosto pasado, como el mantenimiento de la vía Toledo –Matanzas y otras vías rurales de esa población vecina del proyecto, así con la carretera de Hidroituango al corregimiento El Aro en Ituango, entre otras.

