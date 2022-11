Hidroituango aún no genera energía, pero sí incertidumbre

El ingeniero civil Santiago Ortega, conocedor a profundidad del proyecto Hidroituango, habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, acerca de las dudas y preocupaciones que rondan el encendido de las turbinas.

"La seguridad en un proyecto como estos es una cosa que no se debe negociar. Si hay un riesgo de que Ituango falle, no solo falla la presa que termina llevándose a los municipios de aguas abajo, sino también es un fracaso para empresas públicas y el país. Correr no es deseable, porque si se daña una turbina, si pasa alguna cosa que no deba pasar, va a ser peor para el proyecto a largo plazo. Podría perder las garantías más adelante”, declaró el experto.

Publicidad

El ingeniero Ortega aseguró que en el medio de los ingenieros llama mucho la atención la opacidad y la incertidumbre, al punto que lo comparan con el experimento del “gato de Schrödinger” con el que se busca dar explicación a la paradoja cuántica en el mundo de la física.

“Hidroituango es como la hidroeléctrica Schrödinger, que genera, que no va a entrar, que va a estar disponible, que no va a estar todo disponible, porque en realidad no sabemos qué es lo que va a pasar. Eso está generando una cantidad de incertidumbre gigantesca en el sector”, sostuvo el experto.

Según el ingeniero Santiago Ortega, el gran problema y la preocupación es que no hay una fecha establecida de cuando iniciará la generación ni cuánta.

“Esa energía tenía que empezar en 2018. Esta segunda fecha es para el segundo periodo de compromisos que Hidroituango tenía, la de 2022. Ya estamos muy atrasados y además en el resto del país los proyectos eólicos de la Costa también tienen retrasos de cuenta de que la línea de transmisión está atrasada y la demanda viene creciendo. Es una situación muy preocupante para la seguridad energética del país”, afirmó.

Publicidad

Minutos después de la entrevista del ingeniero Ortega con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el presidente Gustavo Petro dijo vía Twitter que antes del encendido de cualquier turbina de Hidroituango debe evacuarse la población en riesgo como medida de precaución.

Publicidad

Antes de prender cualquier turbina en Hidroituango debe evacuarse la población en riesgo como medida de precaución que es un principio universal.



En el gobierno del cambio por la vida es primero la vida. — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 2, 2022

Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y por qué la alcaldesa Claudia López no asume su responsabilidad por la situación de Bogotá: