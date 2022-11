No tenemos con quién hacer empalme: CCC Ituango sobre obras finales en Hidroituango

En el debate de control político de la Asamblea de Antioquia se generaron más incertidumbres que certezas sobre el futuro de Hidroituango como el proceso de ingreso del nuevo contratista Schrader Camargo.

Una de las mayores preocupaciones es que el representante legal del constructor CCC Ituango, Santiago García, advirtió que aún no hacen ningún proceso de empalme y ni siquiera han sido informados con quién deberían hacerlo, a pesar de que el 30 de noviembre termina su contrato y el nuevo consorcio debe comenzar el 1 de diciembre.

Publicidad

"No nos han indicado con quién debemos hacer algún empalme, de modo que no tengo manera de responder, ya que no tenemos con quién hacer empalme, no tenemos indicaciones al respecto", explicó el directivo.

Además, se podrían generar nuevos retrasos en las obras de la turbinas 3 que avanza en un 10% su cronograma y la 4 en un 20%, pues en el caso de CCC Ituango, los montajes de maquinaria y equipos se tardaron hasta nueve meses en su momento.

"Obviamente, las circunstancias en las que nosotros iniciamos la ejecución de obra eran pues bien diferentes en vías de acceso y una cantidad de cosas, pero nosotros tuvimos un periodo de instalación de nueve meses a un año", manifestó García.

Publicidad

Por ahora, se sabe que el 30 de noviembre también se terminan los contratos de 4.200 empleados de CCC Ituango pues fueron empleados exclusivamente para esa obra.

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: