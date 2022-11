Asamblea de Antioquia advierte que a EPM no le darían las cuentas para inicio de Hidroituango

En medio del inconformismo ante la inasistencia del gerente de EPM al debate de control político sobre el proyecto Hidroituango en la Asamblea de Antioquia, los diputados del departamento manifestaron, conjuntamente, su apoyo al gobernador frente a la remoción de los plazos de la CREG, sobre todo, por el constante cambio de posiciones, fechas y comunicaciones sobre el megaproyecto.

Y es que, como lo explica el diputado Luis Peláez, según los informes entregados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo a la Asamblea, hay problemas grandes en el proyecto que pondrían en riesgo a las comunidades aguas abajo del proyecto.

Publicidad

"La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo establece que en este momento el macizo rocoso tiene movimientos. Y eso quiere decir que no solo hoy, sino que durante 50 años, las comunidades Río Abajo van a tener riesgo", explicó el diputado.

Luis Peláez aclaró que según el mismo informe, unido a información entregada por la CREG Agencia Nacional de Licencias Ambientales, "no le dan las fechas a Hidroituango, incluso con las pruebas. Las pruebas no están incluso en el 10% de ejecución, eso quiere decir que no va a empezar a funcionar antes del 30 de noviembre".

Por esta razón, es general la solicitud de los 26 diputados del departamento para que EPM responda las dudas que tienen sobre el proyecto y que, tras enviar en un cuestionario de 100 preguntas, no fueron respondidas en su totalidad.

Publicidad

Y es esa incertidumbre lo que une hoy a los diputados para apoyar al gobernador, Aníbal Gaviria, en su solicitud de remover los plazos de la CREG, pensando primero en la seguridad de las personas y las comunidades aguas abajo.

"No pueden primar los tiempos jurídicos ni políticos, sino los técnicos y la vida de las comunidades aguas abajo. Hasta que no se tenga total certeza de la apertura de las dos primeras turbinas, creo que no se debe iniciar la operación", manifestó el diputado Andrés Fernando Mesa.

Publicidad

Pero hay otro elemento que se sumó a la sesión y es que en todos generó sorpresa la adjudicación del contrato de las obras civiles de las turbinas 3 y 4 . Según el diputado Luis Peláez, hay irregularidades que no se pueden ignorar en la adjudicación.

"Dijeron mentiras el alcalde Daniel Quintero y el gerente de Empresas Públicas de Medellín al decir que el consorcio CCC Ituango no querían participar porque las mismas condiciones que pidió el consorcio fueron las mismas que se adjudicaron a la otra empresa que no reúne ninguna calidad en construcción, adecuación de concreto y blindaje", puntualizó Peláez.

Finalmente, otra de las posiciones en las que están de acuerdo los 26 diputados de Antioquia es que hay muchas verdades, de muchos actores, pero ninguna certeza frente a lo que sucede con Hidroituango.

"Necesitamos una comisión de la verdad porque uno escucha al alcalde de Medellín con una verdad, al gobernado con una verdad, a EPM con una verdad, a la Sociedad Hidroituango con una verdad, los diputados con sus verdades y ninguno nos ponemos de acuerdo", dijo el diputado Andrés Fernando Mesa.

Publicidad

Por todo esto, la Asamblea planea hacer una nueva citación a EPM para que responda con la verdad sobre el estado del proyecto y sus riesgos.

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: