Gobernador Gaviria pide a Petro ampliar plazo para encender las dos turbinas de Hidroituango

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, le pidió esta mañana al presidente de la República, Gustavo Petro, intervenir ante la CREG para entregar un plazo mayor al 30 de noviembre y evitar multas en el encendido de las dos primeras turbinas de Hidroituango, debido a unas pruebas que inician el 5 de noviembre y se necesitan 36 días para hacerlas.

Según el gobernador Aníbal Gaviria, ya radicó una carta en la Presidencia de la República con esta solicitud y, según el argumento, es evitar multas que superarían los 190 millones de dólares y se deben hacer pruebas adicionales no sólo por la recomendación de expertos internacionales, sino que lo aceptado el propio EPM.

“Según los protocolos, las pruebas en aguas dinámicas se deben realizar en 36 días, las cuales iniciarán para la unidad 1 a partir del 5 de noviembre y hasta el 11 de diciembre para la unidad 2. Las decisiones que garanticen la seguridad del proyecto se deben tomarse sin ninguna presión económica para EPM, ni para los servidores públicos responsables”, aseguró.

El gobernador Gaviria afirmó que el encendido de las dos primeras turbinas deben garantizar la seguridad de las comunidades aguas abajo, sin riesgos y sin pensar en dineros.

“Le solicito muy comedidamente que, a través de la representación que el Gobierno tiene en la CREG, se gestione ante esa entidad que la entrada en operación de Hidroituango se pueda realizar en un plazo razonable, que permita la realización y culminación de las pruebas requeridas, sin que por esta situación se genere consecuencias económicas para EPM”, aseveró.

Frente a si ha logrado conversar al respecto con las directivas del Grupo EPM el mandatario seccional respondió lo siguiente:

“No he tenido conversación con EPM. L as informaciones que tiene la opinión pública han sido diversas, en algunos casos se ha hablado que entraría entre el 15 y 25, pero el mismo gerente ha dicho que tendrán que hacer las pruebas necesarias y que esa limitante de las fechas no es la definitiva, por eso es importante hacer esta comunicación al presidente Petro”.

El inicio de operaciones de Hidroituango debe realizarse sin ningún tipo de presión, pensando siempre en el cuidado de la vida y en la estabilidad actual y futura del proyecto. Comparto carta en la que invito al presidente @petrogustavo a gestionar ante la CREG prórroga de plazos pic.twitter.com/AEZWXvYH1p — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) November 1, 2022

Frente a la adjudicación a dedo de EPM a la empresa colombiana Schrader Camargo de las obras de las turbinas 3 y 4 de la primera etapa, aseguró que desconoce y que lo sorprendió como a todos, y por esa razón enviará una solicitud formal a epm para saber más sobre ella y la capacidad del nuevo contratista para cumplir el cronograma.

