¿Belinda interpretará a Mariah Carey en "Luis Miguel, la serie"?

Un video en Facebook publicado por la artista mexicana Belinda, causó rumores por parte de sus seguidores y amantes de "Luis Miguel, la serie", y es que la cantante en la grabación sale cantando una tema de Mariah Carey.

A pesar de que aún no está confirmada la segunda temporada de la serie, la posible incorporación de Belinda ya tiene en expectativa a más de uno.

"‪Ensayando esta canción de Mariah Carey que me encanta! ¿Qué opinan?", escribió Belinda como leyenda en el video donde aparece haciendo la mímica del tema "We Belong Together".



