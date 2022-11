Capturan al presunto responsable de asesinar a joven estudiante de derecho en San Diego, Cesar

Mientras en la tarde de este viernes fue hallado sin vida el cuerpo de Carlos Daniel Vega Lobo, un joven de 22 años estudiante de Derecho y que, a ratos, prestaba servicio de Indriver, el responsable de secuestrarlo y asesinarlo pedía una millonaria recompensa a su familia para regresarlo con vida en San Diego, Cesar.

Se trata de Camilo Padilla, un joven proveniente del Perú, sindicado de asesinar y descuartizar a un hombre. Padilla, en complicidad con otra persona, habría tomado el servicio de Vega Lobo para cometer el acto criminal al privarlo de su libertad y, posteriormente asesinarlo, si su familia se negaba a pagar la recompensa por él.

Publicidad

Sin embargo, tras robarle su camioneta y ultimarlo a bala en el corregimiento Media Luna, San Diego (César), Padilla siguió exigiéndole la millonaria suma de dinero a sus familiares a través de algunas llamadas que fueron rastreadas para ubicar su paradero.

Fue entonces cuando su cómplice, luego del crimen, decidió no seguir siendo parte del hecho y lo delató ante las autoridades, quienes ya estaban tras la pista de Camilo Padilla por el crimen ocurrido en Perú, desde donde huyó para esconderse en Colombia y evitar su captura.

Julio Vega, hermano de Carlos Daniel Vega, era quien recibía las llamadas de Padilla, a quién citó en la tarde de este viernes para entregarle supuestamente los $50 millones que este exigía, con el fin de lograr su captura en conjunto con el Gaula Militar y la Policía del Cesar.

“Él nunca se imaginó que ya nosotros habíamos encontrado el cuerpo de mi hermano. Yo seguía contestándole las llamadas porque quería saber cuál era su paradero, por eso lo cité para hacerle creer que le iba a entregar los $50 millones”, aseguró Vega.

Publicidad

Además, precisó que “él fue capturado por porte ilegal de armas de fuego, no por el delito de secuestro, pues no había orden de captura en su contra ya que no fue descubierto en flagrancia en la escena del crimen de mi hermano”.

La inspección técnica del cadáver estuvo al frente de la Sijín y fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, en donde le fue practicada la necropsia, confirmándose que presentaba cuatro heridas de bala.

Publicidad

Le puede interesar: 'El Camerino'