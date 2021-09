Cartagena vuelve a celebrar sus Fiestas de Independencia con eventos presenciales y virtuales

Con restricciones, y sin los tradicionales eventos masivos como el bando, la ciudad heroica se prepara este 2021 para retomar esta celebración, que en el 2020 se vio interrumpida por cuenta de la pandemia.

La directora del Instituto de Patrimonio y Cultura Saia Vergara, y el alcalde William Dau , anunciaron que este año la celebración se llevará a cabo con una agenda de eventos virtuales y presenciales con aforo restringido y limitado.

“Habrá eventos presenciales con aforos muy controlados en espacios no convencionales a los que se suele asociar la tradición festiva, porque lo que buscamos es que haya un control que no nos genere aglomeraciones y contribuir a que no aumenten los contagios. Recordemos que el Dadis prevé que para octubre y noviembre, justo cuando acontecen todos los eventos de la agenda festiva, se de la cuarta ola y, en ese sentido, vamos a tener actos semipresenciales y otros virtuales, más que todos enfocados en la pedagogía festiva”, explicó Vergara.

Por su parte, el alcalde William Dau pidió prudencia:

"No arriesguemos todo lo que hemos conseguido hasta hoy, gracias al buen comportamiento ciudadano y a las medidas que hemos tomado. Seguimos en pandemia, no hay que olvidarlo ni un segundo”.

“La buena noticia es que tendremos una programación artística, cultural y pedagógica que va a concentrarse en rescatar la tradición festiva de la ciudad y, sobre todo, la cultura de la vida. Estos actos conmemorativos que venimos preparando también van a contribuir a que nuestras Fiestas sean declaradas Patrimonio Inmaterial de la Nación”, señaló el mandatario.

Carné de vacunación para eventos presenciales

Algunos de los eventos presenciales que se realizarán en el marco de esta conmemoración son los preludios en las tres localidades, que son los eventos artísticos y culturales que anuncian las llegadas de las fiestas en los barrios.

Además, el Festival Jorge García Usta, el desfile en traje de baño y la coronación del Reinado de Independencia, y la conmemoración del 11 de noviembre.

Las medidas que se han anunciado para estos eventos son el aforo controlado, uso obligatorio de tapabocas y carné de vacunación contra el COVID-19 como requisito indispensable para los asistentes.

“Esta agenda conmemorativa este año va promover el cuidado de la vida por encima de todo, pero también va promover el trabajo cultural y la recuperación de la tradición festiva en la ciudad. Queremos revivir todo lo que nos hace sentir cartageneros en esta época, sin embargo, es importante que no olvidemos que seguimos en pandemia, hay que seguir preservando los protocolos”, detalló la directora del IPCC.

Las reinas de independencia ahora serán lanceras comunitarias

Una de las novedades que traerá esta nueva edición de las Fiestas de Independencia, es que este año las candidatas serán llamadas lanceras comunitarias.

De acuerdo al Instituto de Patrimonio y Cultura, serán 30 candidatas de distintos barrios de la ciudad que tendrá la labor de exaltar y la labor de los héroes y heroínas que hicieron posible la independencia.

“Participarán en actos que no propiciarán aglomeraciones que puedan aumentar los contagios y poner en peligro la vida. Estos eventos corresponderán a un sentido asociado a la tradición novembrina y de acuerdo a los valores e importancia del acto que recuerda la gesta histórica que libró a Cartagena del dominio español”, precisó la directora del IPCC.

