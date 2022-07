Comerciante denuncia que permanece encerrado por persecución de extorsionistas en Malambo

En completa zozobra y encerrado en su propia vivienda junto a su esposa y dos hijos pequeños permanece un comerciante del municipio de Malambo víctima de presuntos miembros de ‘ Los Costeños .

El tendero afirmó que su peor calvario inició hace tres meses cuando miembros de esta banda criminal le exigieron el pago de 20 millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida, sin embargo, poco después de que se produjera la captura por miembros del Ejército de uno de estos delincuentes, la situación empeoró para él y solo ha podido abrir su negocio desde que la Policía le puso vigilancia 24 horas con miembros del Gaula.

La víctima, quien contó su historia a Blu radio, pero por seguridad protegemos su nombre, señaló que no puede salir ni a la puerta.

"Las amenazas han venido enormes. Con decirle que no puedo salir ni a la terraza de la tienda por seguridad ya que, si lo hago, a la hora me escriben que estoy de camisa negra, que me van a poner una granada, que a los muchachos del Gaula los van a matar que eso para ellos no es nada”, narró el comerciante.

Como si fuera poco, sus hijos desde hace dos meses no pueden ir al colegio porque también lo amenazaron. Afirma que el comandante de la Policía, el general Luis Hernández, le ofreció su respaldo ante esta crítica situación.

“La bebé no puede ir ni a la guardería, a mi hija la saqué del colegio con el apoyo que me hizo el general ayer he recibido un poco de aire. Ya los niños van a regresar al colegio después de dos meses de haber dejado de hacerlo”, puntualizó.

Detrás de la extorsión a este comerciante estaría un delincuente conocido como ‘el menor’, quien está preso en una cárcel de Barranquilla, sin embargo, el comandante de la Policía Metropolitana señaló que están tramitando su envío a una celda aislada, donde esté incomunicado.