Concejal Recer Lee anunció reclamar su curul luego de recobrar su libertad

El concejal de Barranquilla por el partido Polo Democrático, Recer Lee Pérez, quien recobró su libertad tras la decisión de un juez del Distrito en un proceso que se le sigue por supuestamente haber entregado diplomas falsos, anunció que ira al cabildo a reclamar su curul.

“Hay que aclarar que yo no he perdido nunca mi credencial ni mi embestidura de concejal, porque no he sido metido en juicio, yo solo tuve una falta temporal”, afirmó Lee Pérez.

Finalmente, el concejal manifestó que se encuentra a la espera de que se resuelva el caso a su favor.