Condenan a concejal de Barranquilla por falsificar documentos; él dice que impugnará el fallo

El Tribunal Superior de Barranquilla revocó el fallo en el que el Juzgado Tercero Penal del Circuito absolvió al concejal Recer Lee Pérez Torres en junio de 2023 y, en una nueva decisión, condenó al cabildante a nueve años de prisión, inhabilidad de derechos y funciones por igual término y una multa de 1.400 SMLMV.

El Tribunal halló responsable al concejal de los delitos de uso de documento público falso, fraude procesal, falsedad material en documento público agravado, cometidos en concurso homogéneo y sucesivo.

Lo anterior surge como resultado de un proceso que inició en contra del cabildante en 2016, cuando lo señalaron de haber presentado un diploma de bachiller y una libreta militar falsos en 2010, época en la que se desempeñó como asesor del Concejo de Barranquilla.

En su decisión, el Tribunal añade que le concederá a Pérez Torres la prisión domiciliaria, si paga una caución de 5 SMLMV; sin embargo, el concejal afirma que él es inocente y, por tanto, buscará que le revoquen esa condena.

"Esto no ha sido fácil, porque es algo que es real, nosotros no hemos falsificado eso y hay pruebas que demuestran que yo no tendría por qué falsificar ninguna clase de documento", dijo.

"Lógicamente nosotros vamos a impugnar, pero lo impresionante es que después de cada elección, mueven esto y no sé, no entiendo", expresó.

De esta manera, el concejal electo por el Pacto Histórico asegura que en enero próximo se posesionará una vez más en esta corporación, pues el fallo no está en firme hasta que se resuelva su impugnación.

