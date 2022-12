Conozca los diez puntos de venta de abonos para los partidos del Junior

El Junior de Barranquilla abre desde este miércoles 10 puntos de venta de abonos para el segundo semestre del presente año. Los abonos para la tribuna occidental tendrán un precio de 600 mil pesos pesos; $300 mil para oriental y para norte y sur, el costo será de 150 mil pesos.



Adicional al valor por ubicación, los abonados deberán cancelar un valor de 12 mil pesos para el carnet que exige actualmente la Dimayor.



Las directivas del equipo lanzaron un plan de incentivos para quienes compren los abonos con el fin de cubrir las inversiones que se hicieron en nuevos jugadores.



Estos son los puntos de venta, con las localidades disponibles en cada punto y su fecha de apertura para el público.



Punto Domo Olímpica (Cra 51b Calle 94 Esquina)

Apertura: 28 de Junio

Horario: 9 Am - 7 Pm

Ubicaciones disponibles: Occidental – Oriental



Punto Royal Washington (Cra. 53 # 79 – 279 Local 2)

Apertura: 28 de Junio

Horario: 9 Am - 7 Pm

Ubicaciones disponibles: Norte – Sur – Oriental - Occidental



Punto - Diario El Heraldo (Calle 53b # 46 – 25)

Apertura: 28 de Junio

Horario: 9 Am - 7 Pm

Ubicaciones disponibles: Norte – Sur – Oriental - Occidental



Punto Antigua Oficina Junior (Cra. 57 # 72 – 56) Venta Corporativa

Apertura: 28 de Junio

Horario: 9 Am - 7 Pm

Ubicaciones disponibles: Norte – Sur – Oriental - Occidental



Punto - Jk Licores (Cra. 46 # 84 – 43)

Apertura: 28 de Junio

Horario: 9 Am - 7 Pm

Ubicaciones disponibles: Norte – Sur – Oriental - Occidental



Punto - Antioqueñita (Calle 47 Cra 43 Esquina)

Apertura: 28 de Junio

Horario: 9 Am - 7 PM

Ubicaciones disponibles: Norte – Sur – Oriental – Occidental



Punto - Estanco Fiesta (Calle 45 # 2c – 21)

Apertura: 28 de Junio

Horario: 9 Am - 7 Pm

Ubicaciones disponibles: Norte – Sur – Oriental - Occidental



Punto - Discoteca La Fabrica (Cra. 21 # 47c – 06)

Apertura: 1º. Julio

Ubicaciones disponibles: Norte – Sur



Punto - Contenedores Parqueadero externo Estadio Metropolitano

Horario: 9 Am - 7 Pm

Apertura: 3 Julio

Ubicaciones disponibles: Norte – Sur



Punto - Escuela Jardín Corazoncitos (Calle 46 # 10a Sur – 26)

Horario: 9 Am - 7 Pm

Apertura: 28 Junio

Ubicaciones disponibles: Norte – Sur