Contraloría le pone el ojo a venta de lote del Batallón Paraíso: Senador Name

De acuerdo con el senador del partido de la U, David Name, luego de haber convocado un debate de control político para que el alcalde de Barranquilla y el ministro de Defensa le expliquen los términos en los que fue cedido el lote de la Segunda Brigada para la habilitación de un megaparque y de un complejo inmobiliario, el contralor Edgardo Maya, se puso en contacto con él para también ponerle la lupa al proceso tras advertir que no permitirá que haya detrimento patrimonial en la cesión del nuevo lote



"La Contraloría no va a aceptar que el Ministerio reciba un lote de menor valor. Esto no es un regalo, es una venta. Y la venta es recibir un lote en iguales condiciones, el cual todavía no existe. La contraloría no va a aceptar un detrimento patrimonial por parte del Ejército", indicó Name.



Al respecto, el senador dijo también que este no es el único asunto que debe a entrar a vigilar la Contraloría en medio de este proceso, pese a que aún no ha sido definido el nuevo lote en el que se ubicará esta sesión del ejército.