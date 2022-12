Delitos sexuales a menores no admiten rebaja: abogado de niño abusado por excónsul

Elkin Cataño, abogado de un niño abusado por el excónsul de 79 años Alberto Iglesias y quien sería miembro de su propia familia, le contó a BLU Radio detalles sobre la condena de 14 años impuesta a Iglesias luego de habérsele hallado como culpable por el delito de acto sexual con menor de 14 años tras un juicio de 18 meses.





Según el representante de la víctima, la condena surge “del relato del menor a sus familiares y en entrevistas forenses realizadas en el CTI” en las que se recolectó “información suficiente donde el niño relataba las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las situaciones de abuso sexual”.



Profesionales de la neuropsicología, funcionarios del CTI y de la Fiscalía además de la realización de pruebas psicológicas personales, se tuvieron en cuenta para darle credibilidad al relato del menor según lo manifestó Cataño quien a su vez enfatizó que “este tipo delito no admiten ningún tipo de rebaja de pena”.





El abogado confirma que Iglesias no contará con beneficios por su edad por lo que establece el artículo 199 de la ley 98 el cual dice que “cuando la víctima sea un menor de edad no habrá ningún tipo de rebaja de pena” recordando que en Colombia, las personas irían a prisión hasta los 65 años pero tratándose de un delito de acto sexual contra menores, no se establecen beneficios, por esta razón, Cataño asegura que “el señor Iglesias se mantiene en la cárcel Sebastián de Ternera donde el juez le ordenó que se cumpliera la pena.





