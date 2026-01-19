Recorte del Sistema General de Participaciones afecta a 80 municipios de Santander

Alcaldes de varios municipios de Santander, entre ellos Néstor Delgado, mandatario de Florián, encendieron las alarmas por el recorte en los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) que debe girar el Gobierno Nacional, una medida que, aseguran, pone en riesgo la planeación financiera, la ejecución de obras y el cumplimiento de los planes de desarrollo en los territorios.

Según explicó el alcalde Delgado, estos recursos son fundamentales para el funcionamiento de los municipios, especialmente los de cuarta, quinta y sexta categoría, que dependen en gran parte de las transferencias nacionales.

“Este recorte del Sistema General de Participaciones afecta la planeación del municipio y la ejecución del Plan de Desarrollo. Nosotros subsistimos con esos recursos y hoy nos ponen en una situación muy difícil”, señaló.

El mandatario local advirtió que la situación se agrava por el incremento en los costos institucionales, como el aumento en el número de concejales y los gastos asociados al funcionamiento del Concejo Municipal.



“Sin tener en cuenta estas dificultades, hoy nos llevan casi a la quiebra. Es una decisión arbitraria por el déficit fiscal del Gobierno Nacional y nos obliga a hacer cambios y a tratar de sobrellevar esta situación”, agregó.

De acuerdo con los alcaldes, tras diálogos con el Gobierno Nacional se les informó que los giros del SGP ya no llegarán desde el inicio del año, como venía ocurriendo, sino que serán enviados en diferentes meses. Además, el recorte se aplicará durante los 11 meses restantes del año, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad de programas sociales, inversión en infraestructura y prestación de servicios esenciales.

En Santander, la afectación sería masiva. 80 municipios son de sexta categoría y dos de quinta categoría, lo que los convierte en los más vulnerables frente a esta reducción de recursos. En total, se estima que 80 municipios del departamento resultarían damnificados por la pérdida de casi el 50 % de los recursos del SGP, según advirtieron autoridades locales.

Publicidad

La preocupación también fue expresada por la Alcaldía de Charta, que mediante un comunicado oficial manifestó su “profunda preocupación” por la reducción de los recursos del SGP asignados al municipio.

Además, la Alcaldía de Charta advirtió que, pese al recorte, los municipios deberán asumir nuevas y mayores responsabilidades institucionales, entre ellas el incremento de inspectores de Policía, el fortalecimiento de las comisarías de familia y un mayor presupuesto para las personerías municipales, lo que incrementa aún más la presión financiera sobre las administraciones locales.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, calificó como una “falta gravísima” la reducción en los giros del SGP y advirtió que la decisión podría generar protestas de alcaldes de diferentes regiones del país.

Publicidad

“Gravísimo, los alcaldes han ido a mi despacho, les han reducido el 50 % de los recursos a los municipios de sexta categoría, genera un problema gravísimo. Esperamos que lo solucionen y que esto no tenga un tinte político. Entonces, si lo solucionamos porque vienen las elecciones del 8 de marzo, eso sería gravísimo”, afirmó el mandatario departamental.

Díaz Mateus insistió en que la reducción del SGP compromete la gobernabilidad local, la continuidad de programas sociales y la prestación de servicios básicos, especialmente en los municipios más pequeños del departamento.