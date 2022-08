Denuncian presunto caso de abuso sexual a estudiantes de primer grado de un colegio de Cartagena

El relato de una estudiante de primer grado que habría sido tocada en sus partes íntimas por un estudiante de grado once prendió las alertas entre los padres de familia de una institución educativa de Cartagena .

Ocho niñas, entre 6 y 8 años, de un colegio oficial, ubicado en el barrio Blas de Lezo al suroriente de la ciudad, habrían sido víctimas de actos sexuales abusivos por parte del estudiante de grado once, que desarrollaba actividades de alfabetización.

Según la denuncia de los padres, cuya identidad nos abstenemos de revelar para proteger a las menores, el estudiante que se encontraba realizando actividades de alfabetización en el aula de clase de las menores, habría aprovechado la cercanía con las niñas en medio de la jornada escolar para realizarles tocamientos indebidos.

“Yo fui a recoger a mi niña a la hora normal, a las 12 del mediodía, cuando no la encuentro en el aula de clases, y entonces me informa la coordinadora que ella está en el salón de sicología con otras niñas más (…) Me acerco, me dirijo hasta esta aula y encuentro que está el caso de esta anomalía, que hay un presunto colaborador de la profesora que tocó las partes íntimas de ella; yo la encuentro toda triste y llorando”, relató a Blu Radio uno de las padres de la menores, cuya denuncia ya cursa en la Fiscalía.

De acuerdo a los padres, el joven quien apoyaba las labores de la docente de grupo como parte de su proceso de alfabetización, habría ofrecido juguetes a algunas niñas para evitar que revelaran lo que hacía.

“Mi esposa llegó al colegio, y entró al salón porque no habían terminado clases, ve a la niña copiando de tablero, y empieza a ayudarla, cuando de repente llega una niña hasta donde está la maestra y le comunica que el profesor-como ella llamaba la estudiante- la había tocado en su parte intima (…) Inmediatamente mi señora, le preguntó a nuestra hija, y ella le respondió que a ella también y le dijo que si quería una muñeca”, contó a Blu Radio otro de los padres denunciantes, quien además aseguró que la cifra de víctimas podría subir ya que más menores han relatado episodios similares.

Tras las denuncias, las niñas fueron valoradas por sicología forense en la Casa de Justicia del barrio Canapote, y están a la espera de ser remitidas a Medicina Legal.

“Las niñas inicialmente fueron valoradas en la clínica Crecer y no tienen ninguna clase de lesiones en sus partes íntimas, obviamente porque él no tuvo oportunidad de hacer nada más, sino tocar a las niñas. Las denuncias están y esperamos que avancen lo más pronto posible”, sostuvo otro padre.

Por su parte, la Secretaría de Educación de Cartagena señaló que “una vez se conocieron los hechos, a través del rector de la institución educativa, se inició el seguimiento del caso para garantizar que se cumplan los protocolos y rutas de atención cuando suceden estos casos”.

Indicaron también que el rector de la institución educativa activó la ruta establecida en la Ley 1620, notificó a la Policía de Infancia y Adolescencia y convocó a los padres de familia de los estudiantes.

“Desde ese momento se inició un proceso de indagación de los hechos por parte de las autoridades competentes que esperamos avance con celeridad y transparencia para tomar las medidas previstas en la ley”.

Sin embargo, los padres de familia cuestionaron a las directivas del colegio y la falta de acompañamiento en este caso.

“En la reunión no hubo sicólogos, no hubo trabadores sociales, fuimos nosotros quienes llamamos a la Policía (…) hemos sentido que están haciendo caso omiso y somos nosotros quienes estamos detrás insistiendo para que no esto no quede impune”, sostuvieron.

