Denuncia que a niño que agonizaba por dengue le negaron ver a su mamá en una clínica de Barranquilla

El drama de una familia en Barranquilla inició el pasado lunes, cuando uno de los hijos más pequeños enfermó. Dayana Rincón Bobadilla, madre del niño Óscar Lozano, explicó que lo llevaron de urgencias el miércoles a la clínica Murillo, ya que tenía dolores de cabeza y fiebre. Según el relato pasó horas sin supervisión médica porque en ese centro de salud apenas pasaban las enfermeras a darle acetaminofén y líquidos.

Al otro día, la doctora que se acercó a revisarlo le indicó a los familiares que el niño podía ser tratado en casa, ya que no tenía síntomas de alarma. Incluso, sabiendo que los exámenes daban cuenta que se trataba de un cuadro de dengue hemorrágico. Sin embargo, el viernes regresaron por urgencias ya que, según Dayana, Óscar estaba agonizando.

“Ellos esperaron que el niño se terminará de deshidratar para atenderlo y cuando estuvo en UCI nunca le dieron medicación, no hicieron tac abdominal para mirar que líquidos tenía adentro, solamente lo trataron con acetaminofén. Además, a él no lo atendieron en una UCI pediátrica, sino que lo pasaron a una neonatal. A mi hijo nunca lo vio un especialista. Cuando entró en paro dijeron que él no tenía nada”, contó la madre en medio del llanto.

La familia cuenta también que Óscar sufrió malos tratos por parte del personal y se referían a él como un niño agresivo. En el momento del fallecimiento, el pequeño pidió la compañía de su abuela, la sacaron y además le dijeron que "nunca dejarían entrar a su mamá".

