Denuncian que incendio provocado destruyó humilde casa de mujer trans en El Carmen de Bolívar

La corporación Caribe Afirmativo denunció un nuevo hecho de violencia hacia la comunidad LGTBI.

Un incendio, que habría sido provocado la noche del pasado lunes 25 de abril, destruyó la vivienda de una mujer trans en el municipio de El Carmen de Bolívar.

Según relató ‘la Quinceañera’, como es conocida esta mujer trans que se dedica a labores de reciclaje, el fuego se inició cuando ella no se encontraba en su vivienda.

“Yo tenía media hora que había salido de mi casa, y creo que eso que fue a propósito porque yo no tenía fogón prendido, yo no tenía velas, no tenía luz, yo aquí vivía en absoluta pobreza (…) Yo digo que lo provocan a propósito para hacerme daño”, contó.

Las llamas consumieron rápidamente toda esta vivienda de madera, ubicada a orillas del arroyo Alférez, y solo sus mascotas: seis perros y tres gatos lograron salvarse del fuego.

Le dio gracias a Dios porque se salvaron mis animales, que es lo único que tengo, los que me acompañaron. Creo que se salvaron por un milagro de Dios, que lograron salir por la parte de atrás, porque ellos siempre permanecen dentro de la casa aseguró.

De acuerdo a Caribe Afirmativo, ‘la Quinceañera’ ya había sido víctima de amenazas en días anteriores, por lo que hicieron un llamado a la alcaldía de El Carmen de Bolívar y la Gobernación de Bolívar a investigar estos hechos que describieron como “violencia por prejuicio”.

Foto: Suministrada a BLU Radio

“Solicitamos que tomen acciones contundentes que protejan a las mujeres trans y que activen su política pública LGBTI de la mano de la gobernación del departamento, para proteger a la población LGBTI, pero con especial atención a las mujeres trans, quienes se han visto más afectadas en el marco de la pandemia”, señaló la corporación.

Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, explicó también que ya se inició el apoyo sicosocial a esta mujer trans y que este mismo martes fue instaurada la denuncia por estos hechos ante la Fiscalía.

“Nos preocupa mucho este mensaje que se quiere mandar a quien asume visibilidad en el movimiento LGBTI, porque es un mensaje como borramiento, que no solamente pone en peligro su vida sino todo aquello que han construido para tener un proyecto habitacional”, detalló Castañeda.