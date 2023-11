Denuncian que jueza de escrutinio en Santa Marta estaría parcializada

Se cumplen 7 días de escrutinios y Santa Marta continúa sin saber quién será su Alcalde y una nueva denuncia empaña este proceso electoral, el candidato Carlos Pinedo Cuello publicó un video en sus redes sociales donde se evidencia cómo Ana Fernández Ramos, jueza de comisión escrutadora número 15, en tono burlesco le grita al candidato opositor a Fuerza Ciudadana que está "ahogado".

En medio del proceso de escrutinio Pinedo exigió garantías en el proceso. "Señor procurador no tenemos garantías con la señora juez, me acaba de gritar que estoy ahogado, qué tipo de garantías me puede ofrecer si está parcializada", afirmó el candidato quien enfrenta su pulso jurídico para lograr abrir el mayor número de mesas, donde según él, están los votos que le hacen falta para ganar la Alcaldía de la capital del Magdalena.

Los que tiene miedo son ustedes que perdieron desde el domingo y ni con fraude pudieron quitarle la libertad a los samarios de elegir. @CNE_COLOMBIA @Registraduria @PGN_COL @CNDJ_Col Necesitamos acciones inmediatas ante actuaciones como la de esta juez, que sólo laceran la… pic.twitter.com/LHRIKghD2a — Carlos Pinedo Cuello (@CarlosPinedoC) November 4, 2023

Hasta el momento, la juez Ana Fernández no se ha pronunciado sobre sus actuaciones y los señalamientos que se hacen en su contra. De igual forma, ninguna autoridad electoral se ha referido a lo ocurrido.

Los escrutinios en Santa Marta avanzan en un 60 % y según informó el Registrador Nacional, Alexander Vega, los samarios sabrán quien será el Alcalde hasta cuando terminen los escrutinios. Entre tanto las campañas de Jorge Agudelo y Carlos Pinedo se enfrentan con todo su equipo jurídico para establecer la votación qué alcanzaron el pasado 29 de octubre.

