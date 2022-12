Dimayor, ¿drástica solo con Teo? Columna Óscar Montes

Todo parece indicar que la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), impondrá una sanción de dos semanas y 44 millones de pesos a Teo Gutiérrez por fingir un golpe durante el partido del Junior contra Atlético Nacional el pasado fin de semana, celebrado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Si bien es cierto que la simulación de un golpe por parte de un contrario no hace parte del juego limpio, ni contribuye a la exaltación del espíritu deportivo, castigar con dos semanas de suspensión, así como imponerle una multa superior a los 40 millones de pesos a Teo Gutiérrez, tampoco es la mejor manera de proceder por parte de la Dimayor.

Y no lo es por una sencilla razón: la Dimayor no estaría midiendo con la misma vara a todos los equipos, para no ir más lejos, durante el mismo partido contra Nacional, el jugador Dayro Moreno simuló más golpes y lesiones que el propio Teo y el árbitro del partido ni siquiera lo amonestó, o algo peor: hubo jugadas violentas por parte de jugadores del Nacional que pasaron desapercibidas para el árbitro del partido.

¿Entonces? Cuando un jugador del Junior finge un golpe es malo y hay que sancionarlo de manera drástica, pero cuando un jugador de otro equipo, llámese Nacional o cualquier otro, hace lo propio, entonces es bueno y no merece ningún castigo, o todos en la cama o todos en el suelo.

Si la simulación de Teo merece dos semanas de suspensión y una cuantiosa multa, entonces que todas las simulaciones merezcan el mismo castigo. No se puede desconocer, ni justificar, la conducta antideportiva en la que incurrió Teo, porque el engaño artero no merece ninguna exaltación. Su comportamiento es reprochable. Pero no está bien que el único que sea sancionado de forma drástica por dicha conducta sea el buen jugador barranquillero.

De darse la sanción que ha sido anunciada por los analistas deportivos, el Junior debe apelar el castigo, porque dos fechas es demasiado para un torneo tan corto en el que hay en juego tantos intereses. De alguna forma, jugar sin Teo es darle una ventaja a los equipos contrarios, pues @Teo29 es un jugador fundamental en el esquema diseñado por el técnico Julio Comesaña.

De manera que, señores de la Dimayor: si van a castigar de manera ejemplar la simulación en el fútbol colombiano que sea igual para todos los jugadores.

El juego limpio que tanto pregonan debe empezar por quienes están llamados a sancionar las conductas antideportivas. No hacerlo es fomentar la trampa y el juego sucio, que es exactamente lo que todos queremos combatir.

