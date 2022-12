Vetaron números que supuestamente Diomedes Díaz le entregó a su exmanager en sueños para lotería

El noveno aniversario por la muerte del ' Cacique de la Junta', Diomedes Díaz, inició con la celebración de varios seguidores porque cayó por la lotería de la Cruz Roja uno de los números del artista, el 2613, que representan el día de su nacimiento y el año de su muerte.

A esto se sumó, además, la entrega de seis números por parte de su exmánager Joaco Guillén, quien aseguró que Diomedes " se los entregó en sus sueños" como regalo de Navidad para la fanaticada.

Publicidad

Son cientos de fanáticos del cantante los que durante la mañana de este jueves llegan al cementerio Ecce Hommo de Valledupar, donde están los restos de Diomedes Díaz, para colocarle serenatas y también para agradecerles por el número que cayó anoche por la Lotería de la Cruz Roja que, coincidencialmente, hace parte de la baraja de números del artista vallenato.

En medio de las desmedidas reacciones que provoca cada aniversario de su muerte entre los apostadores, el periodista Joaco Guillén, quien era amigo del artista, publicó que el cacique le reveló en un sueño los siguientes números para que fueran apostados: 1225, 1325, 5757, 7006, 6438 y 2345.

"Pero él no metió esos números. Es que, con ese sueño, él me pedía que organizara el regalo de su fanaticada, pues el año pasado, para esta fecha, era el 2622. Los dos primeros dígitos por la Virgen del Carmen y los últimos dos por la muerte de él. De ese número salió todo completico".

Publicidad

Sin embargo, en puntos de recaudo de Supergiros ubicados en el norte de Barranquilla logramos verificar que los números fueron vetados por la alta cantidad de personas que llegaron a apostar.

"Llegué para apostar mi número y me dicen que están vetados, que ya no los podía apostar, lo que me parece injusto porque a veces a uno no le da tiempo de venir enseguida", dijo Belkys Arrieta, apostadora.

Publicidad

Le puede interesar: