“El agua entró a las casas y se llevó hasta los colchones”: afectados por arroyos en Barranquilla

“El agua se nos llevó todo”. Eso es lo que afirman casi 1.000 familias que viven en los barrios Rebolo, La Luz, La Chinita y Las Nieves de Barranquilla, luego de que se hubiesen desbordado los arroyos Hospital y La Felicidad, en la tarde del pasado sábado 11 de junio.

Los residentes de las cerca de 500 viviendas que enfrentaron los principales daños tuvieron que sacar colchones y muebles a exponerlos en sus terrazas a la poca luz de sol que las nubes dejaron pasar durante el día, lo hicieron para recuperarlos del lodo y el fango que el agua dejó.

Otros tuvieron que conformarse con ver cómo el agua se llevaba su ropa y otros enceres. Luis Villa, uno de los residentes del barrio La luz, dice que se quedó sin nada, luego de que una de las paredes de su casa se cayera y lo dejara desprotegido ante el agua.

“Las personas estaban llorando y tratando de salir. A la gente en condición de discapacidad también tuvieron que sacarlas. Esto fue un caos que no imaginamos. El agua arrastró todo”, comentó Villa.

Daniel Pérez, un comerciante y fabricante de cajas de regalo, también lo perdió todo . Su casa, que también es un pequeño taller, se volvió una piscina que ‘ahogó’ el cartón con el que preparaba la elaboración de unas 1.000 cajas para el día del padre. Ahora no sabe cómo solucionar la entrega del pedido para que el prestó dinero con un ‘gota- gota’ del barrio.

Afectaciones por el invierno en Barranquilla Foto: Blu Radio

“Ahí tenía como $6 millones y medio en mercancía. Eso para mí ahora es una pérdida terrible. Lo hice con plata prestada. Yo presté $3’500.000 y me toca pagar $4’800.000. El agua fue entrando poquito a poco y yo intentaba salvar la mercancía. Al final me encerré en un cuarto a tratar de zanjar el agua, pero no pude. Todo se mojó”, dijo el artesano.

Ante los pronósticos de posibles fuertes lluvias para las próximas horas, la comunidad está solicitando un urgente trabajo de limpieza del caño para retirar basuras.

Al respecto, desde la oficina de emergencias de la Gestión del Riesgo, el coordinador Remberto Quintero aseguró que hay maquinaria trabajando en la zona y que avanzarán en un censo para ayudar a los afectados.

“En este momento ya se encuentra la maquinaria trabajando en la limpieza del caño. Ellos quieren otros trabajos. Yo me llevo esa inquietud para el alcalde. Estamos haciendo el censo para poder brindar apoyo”, expuso el coordinador de emergencias.

A su vez, desde el barrio Don Bosco tercera etapa, también hay llamados urgentes a las unidades de socorro, pues aseguran que no están recibiendo la debida atención a pesar de también resultar inundados.

“Muchas cosas se han dañado. Da dolor porque uno hace el sacrificio para comprar las cosas como para que después se dañen. Nadie se acuerda que nosotros existimos, no nos han venido a censar”, indicó.

