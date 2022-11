El feminicidio nos está ganando la batalla: Editorial Óscar Montes

"Algo está fallando en la prevención de los feminicidios", afirma la Procuraduría General, aterrada con los casos más recientes de niñas asesinadas por sus violadores, entre ellas la pequeña Sara, de tan solo 3 añitos, muerta en extrañas circunstancias en Armero Guayabal, Tolima. Su cuerpo presentaba todo tipo de lesiones, desde traumas en el cráneo, hasta señales de abuso sexual.

Esta semana también se conocieron otros casos de acceso carnal violento contra menores de edad, una de ellas en Soledad, Atlántico, según denunciaron las autoridades, igual otros en Medellín y Cali.

Es decir, ya no estamos hablando de casos aislados, sino de una conducta criminal creciente. Y ello resulta supremamente grave, pues muestra que lo que está en franca descomposición es la Sociedad misma. No es una manzana podrida en una canasta: es la canasta llena de manzanas podridas.

No hay un día en Colombia en que no se conozca de casos de abusos de mujeres por parte de sus parejas o ex parejas, o de feminicidios, cada caso nuevo es peor que el anterior, siendo todos gravísimos.

A la pequeña Yuliana Samboní la mató el arquitecto Rafael Uribe Noguera en Bogotá, su caso aún no resuelto ,pues falta definir el papel desempeñado por sus hermanos, quienes habrían intentado ocultar evidencias, así como de terceros vinculados con una supuesta cadena de abusadores de menores- estremeció los cimientos del país, que reaccionó aterrado con la forma cómo la pequeña Yuliana fue secuestrada, abusada y luego asesinada por Uribe Noguera.

Ahora se conoce el caso de la pequeña Sarita, también muerta por su abusador, y una vez más la sociedad reaccionó indignada con los hechos.

Ya no podemos caer más bajo, ya tocamos fondo, ya es imposible descender a mayor profundidad, decimos todos al unísono.

¿Qué hacer? hay que crear para empezar, un frente común contra esta clase de delitos que les permita a las autoridades, comenzando por la Fiscalía General, el Ministerio Público y la Policía, de tal manera que todas investigaciones tengan un seguimiento riguroso, producto del trabajo mancomunado de todos.

Hay que acabar con la impunidad reinante para este tipo de delitos: el feminicidio no es excarcelable.

Un criminal de esa calaña no puede ser enviado a su casa para que siga cometiendo sus fechorías, Las penas deben ser rigurosas y sin ningún tipo de beneficios.

No se trata de imponer la pena de muerte como alegan muchas personas, se trata de prevenir el delito, castigar de forma ejemplarizante a los delincuentes y realizar campañas que permitan crear conciencia sobre la gravedad de los hechos.

Y los hechos demuestran,por desgracia, que Colombia está enferma y que el feminicidio nos está ganando la batalla.

Todavía estamos a tiempo de reaccionar para acabar con esta tragedia y sobre todo, de salvar la vida de miles de mujeres, entre ellas, muchas menores llenas de sueños e ilusiones, como las pequeñas Yuliana y Sarita. Depende de todos acabar con este flagelo social.