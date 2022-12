El proceder de las personas honorables: Columna de Óscar Montes

De una persona que ha ocupado un alto cargo en el Gobierno y no cualquier cargo, como es el caso de la ex ministra de Educación, Gina Parody, uno esperaría un comportamiento acorde con la dignidad que ocupó.

La doctora Parody se encuentra en Nueva York, junto a su pareja sentimental la también ex ministra Cecilia Álvarez, desde donde han mandado a decir en varias oportunidades que no comparecerán ante la Fiscalía General para responder por los señalamientos que existen en su contra por la presunta participación en actividades ilícitas relacionadas con la multinacional brasileña Odebrecht.

El más reciente episodio de Parody ocurrió en las calles de Nueva York, luego de ser abordada por una transeúnte quien la indagó acerca de los motivos que ha tenido para no comparecer ante el organismo investigador. "Yo no tengo que ir a ningún interrogatorio", fue la escueta y cortante respuesta de la ex ministra de Educación.

La doctora Parody, al igual que su compañera sentimental, debe saber que, ante la gravedad de los hechos, no se trata de valerse de una norma legal o de un inciso para evadir un llamamiento judicial.

Es mucho más que eso. Tanto Gina Parody como Cecilia Àlvarez deben ponerse a disposición de la Justicia para que se aclare todo lo relacionado con su presunta participación en la redacción del otrosí que alteró el contrato original con la multinacional Odebrecht y que terminó favoreciendo a su familia.

Ni Gina Parody ni Cecilia Alvarez son opositoras del gobierno de Juan Manuel Santos, como para que invoquen una posible "persecución política en su contra". Todo lo contrario: son amigas del Gobierno, tan amigas que fueron sus ministras.

Las ex ministras no pueden seguir evadiendo a la Justicia. No pueden seguir burlándose de la Fiscalía General. Todo lo contrario: deben expresar su voluntad de colaborar con la Justicia, ponerse a su disposición y proceder a aclarar lo sucedido. Así proceden las personas honorables.

