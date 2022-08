En Cartagena estará ubicado el primer geoparque de Latinoamérica

Todo está listo para la inauguración del primer geoparque de Latinoamérica, que estará ubicado en la ciudad de Cartagena . La empresa Geofuturo se alista para abrir, el próximo 23 de agosto, las puertas de esta planta en la que se producirá combustible sólido formulado a partir de residuos no aprovechables.

De acuerdo a la empresa, con esta iniciativa, apoyada por el Ministerio de Medio Ambiente, se busca contribuir a la la reducción de emisiones de CO2 en un 51% para 2030, y llegar a la carbono neutralidad para el año 2050.

“Geoparque marca un hito en el país hacia los procesos sistémicos de economía circular enfocados en la cultura, aprovechamiento y transformación energética de los residuos no aprovechables como combustible alterno para la industria. Sin lugar a duda, nuestra iniciativa visualiza el futuro y protege el medio ambiente pensando en las futuras generaciones; con esto, Colombia será un faro importante y ejemplo de sostenibilidad ambiental en toda la región”, señaló Olga Lucía Gaviria, gerente general de Geofuturo.

Según precisó Gaviria, residuos de textiles, plásticos y cartones son aptos para convertirse en combustibles.

“Una de las industrias más contaminantes es la industria textil, los textiles pueden ser recuperados y transformados como combustibles, qué más pueden ir aquí, todos esos plásticos que tienen capas de diferentes materiales que no son compatibles y no son reciclables, también pueden convertirse en combustible. Hay muchos cartones que tienen laminados, que tienen plásticos también que no pueden ser recuperables que no han desarrollado alguna tecnología también pueden ir a este tipo de procesos. Hay diferentes tipos de biomasas que también pueden ser convertidos en Combustible Sólido Formulado”, precisó.

La proyección inicial de Geoparque es que 28.000 toneladas de residuos vayan al relleno sanitario.

“Con esto también esperamos evitar que se generen 111 mil toneladas de CO2 anuales, cuando estemos en el top de producción que sean 2.200 toneladas mensuales”, puntualizó la gerente de Geofuturo.

