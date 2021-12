En Cartagena niegan permiso para fiesta de fin de año en inmediaciones de las murallas

Luego de la polémica desatada por la realización de una fiesta de fin de año en inmediaciones a la muralla de Cartagena , entre el Baluarte Santo Domingo y la salida de la Calle Baloco, a la altura de la avenida Santander; el secretario del Interior del Distrito, David Múnera Cavadía, aseguró que este evento aún no tiene permiso y que no será autorizado.

En diálogo con BLU Radio, el funcionario señaló que hay razones patrimoniales, de seguridad, tranquilidad y hasta de orden público, que lo llevan a no conceder el permiso para el desarrollo de esta fiesta que ya era publicitada en redes sociales.

“Esta zona histórica y tradicionalmente la han venido ocupando silleteros de diferentes barrios de Cartagena durante esta fecha, entonces alquilar ese sitio es crear un problema, incluso, hasta de pronto de orden público, pero, además, eso tiene una afectación patrimonial, es decir que hay razones de peso, de tranquilidad, de orden que me llevan a mi como secretario del interior a no conceder el permiso”, dijo.

Múnera Cavadía explicó que el pasado mes de noviembre se abrió una convocatoria para el uso del espacio público del Centro Histórico de Cartagena , y que de las 33 solicitudes que se recibieron, hasta el momento han sido autorizadas 18 de estas celebraciones que se llevarán a cabo en plazas y calles.

“No todas las solicitudes que se hicieron van a tener el permiso, porque para tener el permiso se requiere cumplir con los requisitos estipulados en los acuerdos del Concejo Distrital y en los decretos reglamentarios, habrá unos sitios que podrán tener uso a través de los contratos de aprovechamiento económico que suscribieron con espacio público, y habrá otras solicitudes que no cumplieron, no presentaron la documentación en el tiempo requerido”, puntualizó.

Sobre la existencia de un contrato de aprovechamiento de espacio público por valor de 1.514.0000 pesos para el desarrollo de esta fiesta, y que fue otro los motivos que generó críticas por su bajo costo, el funcionario aseguró que lo desconoce.

“Para poder hacer una fiesta en Cartagena tienen que tener permiso de la secretaría de interior, tener un contrato no es suficiente, ese es uno de los requisitos (…) No me ha llegado ese contrato a la secretaría del interior, y esa es otra de las cosas, que la norma establece unos requisitos de término para conceder estos permisos, y a estas alturas tampoco se pude autorizar”, explicó

El alcalde William Dau también le salió al paso a esta polémica y aseguró que se puso “furibundo” cuando se enteró de la realización de esta fiesta.

“La instrucción que yo había dado cuando se estaba planeando todo lo de fin de año, era que no íbamos a meter gente en cada rincón del centro, que tenía que ser controlado, previamente determinadas las áreas, pero eso sí que la gente tenía que pagar duro, que, si eran comerciantes, pues que les costara”.

El mandatario dijo también que los actuales cobros se establecen, según el acuerdo del Concejo Distrital de 2014, y que el próximo año será modificado.

