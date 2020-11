En Colombia al corrupto no se le puede decir corrupto y al delincuente, delincuente: William Dau

La Procuraduría General de la Nación citó a juicio disciplinario al alcalde de Cartagena, William Dau, por referirse, en términos desobligantes, a los directivos de la Universidad de Cartagena.

Según el ente de control, el mandatario cartagenero incurrió en una presunta infracción al deber de tratar con respeto, imparcialidad y rectitud, a otros funcionarios públicos por llamarlos nidos de ratas y corruptos.

En diálogo con BLU Radio, Dau se sostuvo en sus afirmaciones y manifestó que, lamentablemente, en Colombia no se pueden llamar las cosas por su nombre.

Resulta que en este país al corrupto no se le puede decir corrupto y al delincuente no se le puede decir delincuente, hasta tanto haya sido condenado, pero como a nadie lo condenan eso es un pase libre para seguir robando porque nadie puede decir que es un ladrón.

En ese sentido, dijo que todos comen del mismo plato: “Los corruptos no podrían robar si no fuera porque los entes de control, la justicia no comieran del mismo plato".

Dau invitó al jefe del Ministerio Público a que responda si es o no cierto que el senador Andrés García Zuccardi estuvo con su madre, la exsenadora Piedad Zuccardi, en su despacho hablando del tema.

“Quisiera saber si al despacho del procurador Fernando Carrillo han llegado congresistas del departamento de Bolívar para presionar para que me sustituyan y me suspendan. Es una información que me mandó un informante, pero no tengo manera de comprobarlo porque no estaba en su despacho”, aclaró.