“En el país ya no se puede ir a un estadio en calidad de visitante”: hincha herido en Barranquilla

Algunos de los hinchas heridos en medio del partido de Fútbol entre Junior y América de Cal i, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, coinciden que estos actos no corresponden al fútbol y lamentan que a los estadios del país ya no se pueda entrar con la camiseta del equipo contrario.

Esto con relación a las riñas registradas que dejó varios hinchas heridos, 60 aficionados del América debieron ser sacados por la Policía para evitar una tragedia.

Ricardo Meza es uno de los hinchas del América de Cali que resultó herido en medio de los desmanes. Asegura que estaba en la tribuna occidental alta, en compañía de su esposa y el papá, y portaba una camiseta de la selección Colombia, precisamente para evitar algún tipo de agresión.

Señaló que de un momento a otro iniciaron los enfrentamientos, incluso le lanzaron botellas de vidrios en el momento cuando el Junior hizo el primer gol. Cree que los aficionados del cuadro tiburón alcanzaron a identificar a los contrarios, aunque estos no portaban la roja.

Reseña que evidentemente no celebró la primera anotación del cuadro rojiblanco, en medio del suceso, sintió cuando de repente le lanzaron una lata de cerveza.

“Desafortunadamente en el país ya no se puede ir a un estadio que no sea el propio del equipo. Empezaron los desmanes, empezaron a correr. De dónde sacaron las botellas no sé. Cuando empieza el segundo tiempo, cuando Junior hace el gol, yo llevo una camiseta de Colombia, soy hincha del América y obviamente no celebré. Empezaron a tirar cosas, no sé si iba para mi. Me cayó una lata de cerveza en la cabeza, que me causó una herida”, recordó Ricardo Meza.

Concluyó que apenas se percataron que son hinchas del América, los comenzaron a perseguir.

Otro hincha visitante, identificado como Jeyman Emilio Gómez, quien recibió dos puñaladas, en su cuenta de Facebook señaló que, le da tristeza saber que el fútbol se acabó hace rato por culpa de los vándalos y delincuentes.

Al respecto, la policía indicó que, lograron controlar las dos riñas, por lo menos 60 hinchas del América fueron retirados del estadio. Además, tres menores conducidos a la UCJ, se presentaron dos lesionados al interior del estadio y uno más en la parte externa. Hay un llamado a la ciudadanía para que sean tolerantes en estos eventos.

