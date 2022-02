Tres heridos dejaron enfrentamientos entre hinchas de Junior y América de Cali en Barranquilla

Tres hinchas resultaron heridos en medio de enfrentamientos en el estadio Metropolitano de Barranquilla , durante el partido entre Junior y América, que se desarrolló este domingo como parte de una nueva fecha de la liga I 2022. La confrontación se presentó en la tribuna occidental y generó afectaciones en la zona de prensa.

La confrontación se dio hacia el final del primer tiempo, luego de que hinchas de ambos equipos, pertenecientes a las gradas de norte y sur, burlaran las vallas de seguridad para enfrentarse en una estampida en la que incluso usaron armas blancas. En medio de la trifulca, los asistentes ajenos a la riña, corrieron de un lado a otro para ponerse a salvo, en su mayoría, dirigiéndose hacia la zona de prensa, convirtiéndose las cabinas de radio y televisión en el único punto seguro para salvaguardarse.

El coronel Jhon Sepúlveda, comandante operativo de la Policía Metropolitana, confirmó que para controlar la situación, tuvieron que retirar del estadio a los hinchas del América.

“Se lograron controlar dos riñas, por lo menos 60 hinchas del América fueron retirados del estadio. Además, tres menores conducidos a la UCJ, se presentaron dos lesionados al interior del estadio y uno más en la parte externa del estadio. Hay un llamado a la ciudadanía para que sean tolerantes en estos eventos. Le sacamos la tarjeta roja al mal comportamiento”, explicó el oficial.

Uno de los hinchas heridos fue identificado como Jeyman Emilio Gómez, quien recibió dos puñaladas. En su cuenta de Facebook, este publicó que le daba tristeza que el futbol se hubiese acabado por los vándalos.

“No me da dolor las dos puñaladas que me dieron hoy en el estadio, ni la cantidad de puños que recibí, me da tristeza saber que el fútbol se acabó hace rato por culpa de los vándalos y delincuentes, no le guardaré rencor a nadie, al contrario, le deseo mucho amor y paz a la gente que me agredió hoy, porque vi en sus ojos mucho odio y se nota que están muy lejos de tener a Dios en su corazón”, indicó el aficionado del América.