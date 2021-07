En jornadas de cuatro horas y sin recreo, así volvieron algunos estudiantes a clases en Barranquilla

Después de un año y 4 meses de suspensión de las clases presenciales por la pandemia, en 107 colegios oficiales de Barranquilla se volvió a escuchar el timbre que llama a sus estudiantes a las aulas.

Pero hoy no basta pasar lista para iniciar las clases, ahora es necesario lavarse las manos antes de ingresar al colegio, hacer filas manteniendo un metro de distanciamiento y entrar por grupos pequeños a cada salón. Por supuesto, tan obligatorio como el uniforme es usar tapabocas.

"Me siento muy feliz porque en las clases virtuales realizaba las tareas sola, a mi manera, sin saber qué era lo que hacía, ya que no entendía bien las explicaciones de los docentes. Definitivamente yo entiendo mejor en la presencialidad", expresó entusiasta Yaritza Salcedo, estudiante de sexto grado en la I.E.D Mundo Bolivariano.

"Las clases en casa se me hacían difícil porque tampoco entendía bien, sobre todo por el internet, que a veces no tenía, se me cortaba o me quedaba sin señal, así que es mejor estar acá", coincidió desde su salón de clases Shirley Cabello, alumna de décimo grado.

El retorno a clases es paulatino. Por ejemplo, a la institución educativa Mundo Bolivariano solo regresaron 1.200 de los 1.800 estudiantes matriculados. Allí, los alumnos en presencialidad asisten semana de por medio, en jornadas de cuatro horas sin recreo.

Las dos horas restantes en la mañana y en la tarde, los profesores las dedican a los que siguen en virtualidad. Aunque algunos docentes como Edgardo Cabrera, coordinador académico, reconocen las facilidades de las clases presenciales.

"Tenemos miedo, pero hay expectativa, ya que nuestra comunidad no tenía conectividad en un 80%. El hecho de tener a los estudiantes acá nos garantiza que podamos controlar el aprendizaje", dijo.

El regreso a la presencialidad es fundamental: MinEducación

A pesar de que se han interpuesto cinco tutelas para frenar las clases presenciales en Barranquilla y lo mismo ha ocurrido en otras ciudades del país, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, insistió en que el retorno es primordial.

"Es clave para el derecho de los niños y niñas, y seguiremos haciéndolo respetuosos del debido proceso en todo el país. Hasta el momento hemos tenido a favor los fallos de estos procesos jurídicos y esto realmente permite un ejercicio del derecho a la educación de forma integral", dijo la alta funcionaria.

"Hoy en día están abiertos todos los espacios de la sociedad, lúdicos, supermercados y a todos van los chicos. ¿Por qué, entonces, no venir a este que es el espacio mucho más seguro?", añadió en referencia a las escuelas.

Son 154 las instituciones educativas del Distrito, pero las otras están en adecuación, informó la Alcaldía. Se espera que la mayoría de los 125.000 estudiantes retornen esta semana o la próxima.