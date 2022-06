Denuncian que el presidente del Concejo de Manatí, Atlántico, vive hace cuatro meses en Miami

En Manatí, un pequeño municipio del Atlántico de solo 20.000 habitantes, hay revuelo porque el presidente del Consejo le quiere hacer conejo a sus compañeros de cabildo, sesionando desde Miami, a donde se habría mudado a vivir hace cuatro meses en compañía de su esposa, hija y un hermano.

Se trata de Jesús Coronado, militante del partido Conservador, quien este año solo se habría presentado a dos de cinco sesiones, pero de manera virtual. Según el cabildante Manuel García, se enteraron de la verdad porque el pasado viernes requerían ingresar al cabildo para cumplir con sesiones extraordinarias aprobadas por el alcalde, sin embargo, las llaves no aparecían ni tampoco el presidente de la corporación, por lo que terminaron confirmando su sospecha: que el presidente andaba en Estados Unidos.

“El señor presidente asistió a dos sesiones virtuales y él nos dijo que estaba en el país, que muy pronto regresaría y que haría las sesiones presenciales. Nosotros, creyendo en él, seguimos realizando las sesiones porque no asistía a todas. No fue que nosotros permitimos, sino que no teníamos la certeza de su ubicación”, manifestó el concejal.

No obstante, el viernes, en medio de los reclamos porque Coronado no aparecía, los cabildantes incluso tumbaron la puerta del recinto para cumplir con su labor. Para cuando llegó la secretaria, esta reconoció que tenía las llaves guardadas y fue cuando confirmaron el viaje al extranjero de su compañero.

Por el momento, los cabildantes en Manatí están solicitando la intervención de la Procuraduría para que se produzca la apertura de una investigación. “Ahora vienen las confrontaciones jurídicas”, indicó García.

