En medio de cenizas y llanto, comerciante damnificado por incendio en Santa Marta clama ayuda

Comerciantes de una galería en Santa Marta donde se vende calzado, ropa y tecnología, afrontan la que será quizás la Navidad más dura de sus vidas, luego de un v oraz incendio que dejó todas sus ilusiones en cenizas .

Uno de los comerciantes afectados, Luis Carlos Palacios, contó en Noticias Caracol que la emergencia se presentó justo después de pedir préstamos con los que esperaba cosechar buenos frutos en la época decembrina.

"Uno presta para poder hacer algo en diciembre. Así las ventas no sean muy altas, pero algo se hace. Y mire, prestamos, estoy endeudado en bancos. Creo que no alcanzo a contar con los dedos de las manos y los pies, debo mucha plata. Vendía celulares, accesorios", contó el damnificado.

En medio del relato, el comerciante no pudo contener el llanto y en el desespero se aferró a las cenizas para preguntar con rabia y frustración: "No se puede trabajar, cómo vamos a hacer para pagar si no tenemos nada"

"Esto es lo que tenemos", repitió palacios en tres oportunidades aferrado a unos papeles carbonizados.-

"¿Cómo vamos a arreglar los puestos? Ahora vienen a decirnos, los vamos a ayudar ,lpero eso tiene que se rinmediato. Tres días máximo. Aquí en Colombia hay mucha plata. Gobierno nacional, Alcaldía, lo que sea, pero que vengan las ayudas", clamó el comerciante.

"Tengo cinco nietos, cuatro hijos, tengo uno enfermo, le hacen diálisis día de por medio. No puede hacer esfuerzo", describió Palacios sobre su crítica situación.

Según testigos, el incendio se desató en la madrugada de este martes y las llamas alcanzaron hasta los dos metros de altura. En total, 18 familias resultaron afectadas por la emergencia.