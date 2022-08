"En próximos días superaremos la contingencia que presentamos con el agua en Barranquilla": Triple A

Cada vez son más las denuncias de usuarios afectados por la mala calidad del agua que suministra la empresa Triple A de Barranquilla . Los ciudadanos se han quejado con respecto a la 'coloratura' y al mal sabor que sale del servicio, incluso, la Asociación de Pediatría en el Atlántico, aseguró que se han aumentado los casos de gastroenteritis en ese departamento.

Sin embargo, el gerente de operaciones de la Triple A, Ramón Hemer, anunció que antes del día viernes estarían finalizadas las obras de construcción de nuevos diques para contener las aguas estancadas y negras que provienen del municipio de Malambo.

Además, explicó que el río Magdalena, al subir su nivel, expulsa aguas estancadas como ha sucedido en las últimas semanas, lo que ha generado la coloratura del líquido en cientos de viviendas entre el sur de Barranquilla y Soledad.

"Actualmente nos encontramos construyendo otros diques para contener esas aguas. Esas obras nos permiten que esas aguas se filtren, en menor cantidad, al río Magdalena y afecten la calidad del agua que consumimos los barranquilleros. Yo diría que antes del día viernes estaría superada la contingencia producto de la filtración de estas aguas", dijo.

Respecto al problema de filtración de aguas en los municipios aledaños, el alcalde e Barranquilla, Jaime Pumarejo hizo un llamado a la CRA y a la gobernación del Atlántico para ejecutar un plan integral respecto al tratamiento de aguas residuales de Soledad y Malambo, con el fin de que éstos municipios no sigan contaminando al río Magdalena.

"Nos encontramos adelantando un plan de inversión "monumental" para superar este problema que agobia a los barranquilleros, ya que sin agua no se pueden bañar, no pueden cocinar, no pueden lavar, y eso dificulta el desarrollo de las actividades cotidianas", mencionó.

Además, el mandatario precisó que "pedimos a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), y a la gobernación del Atlántico, que se adelante un plan de acción para mitigar la expulsión de tanta agua residual de estos municipios cercanos a Barranquilla. Esto es un trabajo en equipo y todos debemos poner de nuestra parte".

