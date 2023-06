En vilo gratuidad de matrícula en Uniatlántico; Gobernación dice que MinEducación no define recursos

La Universidad del Atlántico fue la primera en el país en aprobar matrículas gratis para todos sus estudiantes durante la pandemia, un beneficio que se extendió por tres años y el cual seguiría vigente hasta este 2023, pero este año está en el limbo.

Los estudiantes firmaron un acta en el que acordaron el pago en cuotas del primer semestre de 2023, si no se aprobaba la gratuidad, pero aseguran que lo hicieron confiados en la promesa de los entes gubernamentales y la misma universidad de garantizar los recursos para mantener en cero el valor de la matrícula.

Junior Villarreal, representante de los estudiantes ante el Consejo Superior de la Uniatlántico, afirma que en los próximos días se emitirán los volantes de matrícula para el segundo semestre de 2023 y temen que allí les cobren, tanto el semestre anterior como el próximo.

"Hoy hay incertidumbre porque el Consejo Superior no ha aprobado esa resolución donde le da la tranquilidad a los estudiantes de que el semestre anterior fue saldado (...) Está la preocupación latente porque no sabemos si esta política continúa, no queremos que nos salgan con que es por sostenibilidad y no le cumplan a la juventud del Atlántico”, dijo Villarreal.

Ante la inquietud de los estudiantes, la Gobernación del Atlántico explicó que el Consejo Superior está a la espera de que el Gobierno nacional defina cómo va a llevar a cabo la gratuidad que prometió el presidente Gustavo Petro para las universidades públicas del país.

Hasta ahora, la gratuidad ofrecida a los estudiantes de Uniatlántico ha sido cobijada con recursos del Gobierno nacional, la Gobernación Departamental y de la misma institución; sin embargo, este año, con la llegada del nuevo presidente, no se han definido los aportes del nivel central.

"Mientras no tengamos claridad sobre qué va a hacer el Gobierno nacional, el Consejo Superior no puede tomar ninguna decisión. Igual la gobernadora Elsa Noguera está estudiando todo esto, porque entiende la necesidad que tienen los estudiantes del departamento", respondió Julio Mejía, Alto Consejero para la Educación Superior del Atlántico.

