Estudiantes se inventaron panfleto del Clan del Golfo para que suspendieran clases en su colegio

Estudiantes de la Institución Educativa Francisco Javier Cisneros de Puerto Colombia se inventaron un panfleto del Clan del Golfo para que el colegio tomara la decisión de suspender las clases, algo que finalmente ocurrió este lunes.

El temor fue generado por el panfleto falso en el que anunciaban un supuesto "baño de sangre" contra el colegio si las autoridades no liberaban a alias 'Mamón', supuesto cabecilla del Clan del Golfo, capturado en diciembre pasado.

Publicidad

Sin embargo, para sorpresa de las autoridades que se pusieron de inmediato al frente del tema, este supuesto plan criminal, que causó pánico entre estudiantes y profesores, no fue más que una pesada broma de cuatro alumnos para no recibir clases.

Maira Ahumada, secretaria de Educación de Puerto Colombia, confirmó la falsa alarma y dijo que se inició un proceso con los padres: “Un grupo de jóvenes pasaron esto a las redes de manera irresponsable. Se está haciendo lo pertinente en este caso con los jóvenes y sus padres”, manifestó.

A estos cuatro jóvenes, menores de edad, la broma con la que pretendieron escaparse una semana de clases les puede salir muy cara e incluso costarle una expulsión del colegio, sin contar las implicaciones penales al ser mayores de 14 años.

El secretario de Gobierno del municipio, Saúl Leyva, indicó que al entrevistar a los estudiantes salió a relucir la verdad: “El objetivo principal era no dar clases, incluso no estaban ni en semana de evaluaciones. Lo que salió a relucir es que uno de ellos no quería (recibir) clases y los demás compañeros le siguieron el juego; juego que terminó en el pánico de la comunidad, por eso hoy necesitamos trabajar interdisciplinariamente, de forma psicológica y demás, para que no se repitan episodios como estos”, puntualizó.

Publicidad

Leyva informó, además, que no es la primera vez que estudiantes en Puerto Colombia se ven inmersos en este tipo de bromas: “Hace 15 días también se habría generado una falsa alarma en el colegio María Mancilla, en donde supuestamente había un artefacto explosivo, lo cual distaba de la realidad. Vemos cómo estos jóvenes, de manera irresponsable, vienen realizando este tipo de acciones que empañan la sana convivencia del municipio”, concluyó.

Escuche más noticias: