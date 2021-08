Exguerrillero en Barranquilla transforma aluminio reciclado en juguetes de cocina

A través de su próspero negocio familiar en Barranquilla, un exguerillerode las Farc reemplazó las armas por maquinarias que hoy le sirven para transformar el aluminio reciclado en vasos de helado artesanales, moldes para hornear y juguetes de cocina.

A sus 72 años, Pedro demuestra que nunca es tarde para emprender proyectos como este, con el que 14 miembros de su familia se ganan su sustento.

"Tengo una empresa familiar, que se compone de mis hijos y mis nietos, se llama Los Rosales y aquí hacemos todo lo que nos manden a hacer en aluminio", expresa Pedro, visiblemente orgulloso por esta nueva oportunidad de vida.

Su apoyo incondicional es su esposa Zully, quien le ayuda a sacarle provecho a ese aluminio reciclado que anteriormente era utilizado como láminas en las planchas de periódicos impresos en la ciudad.

"Estas láminas de periódico recicladas las lavo primero con detergente y agua, después las corto, las llevo a la estufa y ahí sí las llevo a la máquina repujadora", explica la mujer.

Tras iniciar su proceso de reincorporación a la sociedad en 2017, Pedro está convencido de que es momento de hacer las paces, incluso, con el que se creía enemigo. Sostiene, además, que "si las autoridades y el sector privado ayudan, juntos podremos conseguir la paz".

“Si estas oportunidades no las concebimos, ¿a dónde vamos a llegar? Todos tenemos que reconciliarnos con todo aquel que se creía enemigo de nosotros y con los que nosotros creíamos nuestros enemigos, y así con todo el mundo. Si no hubiera sido por esta ayuda, no sé qué sería de mí y de mis familiares”, señala Pedro