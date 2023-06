Exmagistrado Pretelt ganó tutela para que Ejército lo reciba este martes en una guarnición militar

El exmagistrado Jorge Pretelt logró una tutela a su favor para que el Ejército lo reciba como recluso en la guarnición militar de la Brigada 11 de Montería, en medio de un fallo que debe cumplirse a más tardar a las 5:00 de la tarde de este martes.

Se trata de una decisión que fue entregada por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Montería el pasado 15 de junio, a través de un fallo a favor de los derechos a la vida, la salud, la integridad física y personal, el debido proceso, la igualdad y el núcleo familiar del exmagistrado condenado por el caso de Fidupetrol, quien fue capturado el pasado 5 de mayo en medio de su fiesta de cumpleaños.

De acuerdo con la solicitud presentada por Pretelt, su calidad de aforado constitucional le permiten solicitar este traslado, sumado a su compleja situación de salud que le impide viajar a zonas que no estén al nivel del mar. En la larga lista de enfermedades que expuso contabilizó tener crisis hipertensiva de Novo, crisis de ansiedad y depresión, granulomas pulmorales, desaturaciones, aumento de la presión arterial, resección de colon debido a cáncer, deshidratación discal-dicopatía, astropatía de carillas posteriores, entre otras.

Precisamente esta condición fue la que llevó a que en el mes de mayo el Ejército negara una primera solicitud de traslado, al considerar que en dichas instalaciones no podían garantizarle seguridad y que, además, el reo presentaba condiciones de salud para lo que no cuentan con suficientes elementos de atención, "pues en casos de urgencias y atenciones prioritarias, los dispensarios médicos no se encuentran dotados y constituidos para realizar desplazamientos urgentes".

Sin embargo, como respuesta a tal negativa, el 30 de mayo presentó Pretelt la mencionada tutela con la que señaló que sus derechos estaban siendo vulnerados por la Dirección de Centros de Reclusión Militar del Ejército Nacional al no acceder a entregarle dicho cupo con el que sentiría "un poco de tranquilidad y seguridad mientras cumple su condena". Incluso, en el documento afirman que la posibilidad de que este sea enviado a una cárcel lo ha llevado a enfrentar episodios de ansiedad que lo "ha conllevado a intentos de suicidio y daño autoinfligido".

En consecuencia, se dio este fallo a favor del exmagistrado, el cual debe cumplirse a más tardar este martes 20 de junio a las 5:00 de la tarde. Blu Radio conoció que este ya fue impugnado por el Ejército al considerar que no se da el lleno de los requisitos para que se cumpla con el traslado a la guarnición militar solicitada. Además, creen que la decisión debe ser revisada antes por el superior del juez de la República, siendo que los reclusos del país son responsabilidad del Inpec y no del Ejército Nacional, al cual señalan como vulnerador del derecho a salud del exmagistrado.